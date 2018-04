Encore moins de profs masculins dans les écoles québécoises

Les profs masculins sont toujours de plus en plus rares dans les écoles du Québec, a constaté «Le Journal de Québec».

Selon les plus récents chiffres obtenus auprès du ministère de l’Éducation, les hommes représentent 24,7 % du personnel enseignant des commissions scolaires, comparativement à 25 % pour l’année précédente.

Cette proportion est en baisse constante dans le réseau scolaire québécois depuis au moins dix ans.

Les hommes sont encore plus rares dans les écoles primaires, où ils ne représentent que 14,2 % des enseignants. En maternelle, ils ne comptent que pour 2 %.

Au secondaire, les hommes occupent 35 % des classes, un nombre qui est aussi en diminution.

La situation a toutefois déjà été différente, puisque les enseignants masculins ont été majoritaires au secondaire jusqu’en 1997.

Un «cercle vicieux»

Éric Tremblay, qui enseigne à des élèves de sixième année, voit dans ces chiffres un «cercle vicieux» à briser.

«Il y a de moins en moins de gars en enseignement, donc de moins en moins de modèles. C’est extrêmement dommage», affirme cet enseignant qui a discuté de cette réalité avec ses élèves, en classe.

«Mes élèves me disent, autant les garçons que les filles, qu’il devrait y avoir un équilibre», ajoute-t-il.

Selon M. Tremblay, le modèle traditionnel de la classe est moins attirant pour les hommes.

«Les gars me disent qu’ils ne se reconnaissent pas là-dedans», lance-t-il.

Cet enseignant n’a toutefois pas hésité à bousculer le statu quo dans sa classe, qui ne ressemble à aucune autre.

Heureusement, le réseau scolaire est de moins en moins rigide, ajoute-t-il. «Il y a de plus en plus de place pour être toi-même et ça fait du bien.»

En baisse dans les directions

Dans les rangs des directeurs d’école, les hommes sont aussi de moins en moins nombreux.

Seulement 34,7 % d’entre eux dirigent une équipe-école, une proportion qui est aussi en baisse constante.

De nombreux experts ont souvent souligné l’importance d’avoir une présence masculine plus forte en enseignement.

Aucune étude n’a toutefois démontré jusqu’à maintenant que les garçons réussissent mieux lorsqu’il y a davantage d’hommes qui enseignent dans un réseau scolaire.