Eugenie Bouchard remporte son match à Montréal

Eugenie Bouchard a créé l’égalité 1-1 entre le Canada et l’Ukraine en disposant de Kateryna Bondarenko en deux manches de 6-2 et 7-5, samedi après-midi, au Stade IGA de Montréal, où se déroule la rencontre de barrage du Groupe mondial II de la Coupe Fed.

La Québécoise de 24 ans, qui pointe au 117e rang mondial, a réalisé le bris décisif au 11ejeu de la deuxième manche. Elle a bouclé la victoire dès son retour au service.

Bouchard a réussi quatre as et 22 coups gagnants dans la rencontre. Elle a brisé son adversaire cinq fois en 15 occasions. De son côté, Bondarenko, 78e au monde, s’est compliqué la tâche en commettant 13 doubles fautes et en enregistrant des taux de réussite inférieurs à 60 % en premières balles.

Plus tôt en journée, Bianca Andreescu, 197e au monde, a déclaré forfait en troisième manche contre Lesia Tsurenko, 41e, lors du match d'ouverture. L’Ontarienne de 17 ans était alors menée 4-6, 6-3, 4-0.

Andreescu a remplacé Françoise Abanda à pied levé pour ce premier match de simple. La Montréalaise, 127e au monde, a été contrainte à l'abandon après avoir été victime d’une chute tout juste avant le début du duel.

La rencontre de la Coupe Fed se poursuivra dimanche avec la présentation de deux autres matchs de simple et, si nécessaire, d'un match de double.

Bouchard sera d’abord opposé à Tsurenko. L’identité de l’adversaire de Bondarenko dans le deuxième match n’est pas connue pour l’instant.

Le pays qui remportera le duel s'assurera d’une place dans le Groupe mondial II.