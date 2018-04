Homosexuels : 50 000$ pour des années de sévices dans l’armée canadienne

Le gouvernement fédéral a conclu un règlement à l'amiable dans le recours collectif qui l'oppose aux militaires homosexuels victimes de discrimination. TVA Nouvelles a appris comment Ottawa s'apprête à indemniser les 2500 militaires touchés.

Le fédéral dédommagera les victimes de la «chasse» aux homosexuels en leur remettant jusqu’à 50 000$, une distinction et une lettre d’excuses. 15 millions seront aussi dépensés pour commémorer cette page sombre de l’histoire canadienne.

Cette triste saga, qui s’est principalement déroulée entre 1976 et 1992, avait été mise en lumière à l’émission J.E. il y a un an et demi.

Espionnée et congédiée

Parce qu'elle est lesbienne, Lucie Laperle a été espionnée, internée de force et congédiée par l'Armée canadienne dans les années 1970.

L’ex-militaire estime désormais que la compensation du gouvernement est dérisoire : «à 100 000 dollars, tout le monde aurait fermé sa boîte et tout le monde aurait dit ‘dossier clos’. Mais à 50 000, c'est vraiment insultant».

«À Ottawa, lors des excuses, il [le gouvernement de Justin Trudeau] s'était bien gardé de nous donner des détails. Il voulait avoir une gang d'homosexuels heureux, assis au Parlement», a affirmé Lucie Laperle à TVA Nouvelles.

«La blessure est trop profonde et ne se soignera jamais, mais je voudrais vieillir en paix et être confortable», a-t-elle ajouté.

«Le maximum» obtenu?

Malgré ces doléances, les militaires homosexuels sont allés chercher le maximum, selon Martine Roy, l'initiatrice du recours collectif.

Selon elle, les militaires touchés doivent considérer qu’une aide financière du ministère des Anciens Combattants leur est déjà offerte.

«Je pense que pour ce qui nous est arrivé, c'est représentatif. Il faut aussi regarder les excuses qu'on a reçues. Il n’y a pas juste l'argent dans la vie», a justifié Martine Roy.

Les victimes peuvent refuser ces indemnisations et poursuivre en justice le gouvernement fédéral. Cette démarche pourrait toutefois s’avérer longue et extrêmement coûteuse.