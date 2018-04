Impact: enfin à la maison!

Après cinq matchs sur six à l’étranger pour amorcer la saison, l’Impact retrouve enfin le Stade Saputo, et l’ironie du sort a voulu que ces retrouvailles coïncident avec le retour de Laurent Ciman à Montréal, en visite avec le Los Angeles FC samedi après-midi.

Le duel sera présenté à TVA Sports, dès 13h.

Difficile de passer à côté du retour de l’ancien arrière central cédé au club californien en décembre dernier en échange de Raheem Edwards et Jukka Raitala.

«C’est toujours un moment spécial quand un joueur revient jouer contre son ancien club. Personnellement, je me concentre sur mon équipe», a insisté Rémi Garde.

«Je ne m’apprête pas à affronter un joueur, je m’apprête à affronter une équipe en forme qui a bien commencé son championnat. Après, que ce soit une situation particulière pour les supporteurs et ceux qui ont joué avec lui, je ne peux pas nier ça.»

Prendre des points

Au-delà du plaisir de renouer avec leurs partisans et leur domicile permanent, les joueurs de l’Impact veulent surtout faire oublier leurs deux dernières défaites.

«On vient de subir deux défaites d’affilée. On aura donc à cœur de prendre des points et de gagner ce match, parce qu’on en a besoin», a reconnu Saphir Taïder qui revient au jeu après avoir purgé une suspension d’un match.

«On sort de deux matchs compliqués, difficiles, on a besoin de rassembler toutes nos énergies pour ce premier match au Stade Saputo parce qu’on est tous très contents de retrouver nos supporteurs», a ajouté Rémi Garde.

Celui-ci a d’ailleurs indiqué que la blessure de Rod Fanni n’était pas sérieuse, parlant d’une «toute petite lésion musculaire» et n’écartant pas encore la possibilité de l’utiliser ce week-end tout comme Michael Petrasso, qui s’est remis d’une blessure à la cuisse.

Défense améliorée

Ayant accordé sept buts à ses trois derniers matchs, le Bleu-blanc-noir veut opérer un changement important.

«La semaine dernière, c’est comme si chaque fois qu’ils avaient le ballon, ils avaient une occasion. Cette semaine, nous avons presque entièrement mis l’accent sur la défense», a soutenu Chris Duvall.

Le retour de Saphir Taïder ne devrait pas nuire non plus, lui qui contribue à organiser le milieu de terrain. L’international algérien estime surtout que l’équipe doit afficher un meilleur esprit dès le coup d’envoi.

«Je ne pense pas que ce soit un problème de milieu ou de compartiment. Il faut entrer sur le terrain avec un esprit de gagnant, il faut imposer le rythme du match.»

À l’aise

Les hommes de Bob Bradley présentent une fiche de 3-2-0 depuis le début de la saison et occupent le quatrième rang dans l’Ouest, ce qui est loin d’être mauvais pour une formation d’expansion.

«C’est une équipe qui a changé de système récemment et qui est capable de jouer à différentes positions», explique Rémi Garde. «Ils aiment aller très vite vers l’avant, ils ont des joueurs avec des caractéristiques qui permettent de se projeter très vite et de jouer dans la profondeur. Ils ont beaucoup de qualités techniques, ce qui leur permet de faire courir l’adversaire et de garder la balle.»

Fait saillant

Selon le collègue Arcadio Marcuzzi, l’Impact s’intéresserait à l’attaquant espagnol Fernando Torres, qui est âgé de 34 ans et qui quitterait l’Atlético Madrid.