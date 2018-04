«Julie va en avoir plein les bras» - Fanny Mallette

La chef enquêteuse Julie Beauchemin nous revient ce printemps dans la quatrième saison de «Mensonges», dont l’action se situe quatre ans après les événements de la saison précédente. Voici ce que la comédienne Fanny Mallette, que nous avons rencontrée lors du visionnement de presse de la série, avait à nous confier sur l’évolution de son personnage et sur ses projets.

Après avoir passé les trois premières saisons de «Mensonges» à mener des interrogatoires en règle visant à déjouer les criminels, Julie Beauchemin se retrouve quatre ans plus tard à la tête d’une nouvelle escouade fantôme nommée Catharsis. Maintenant habituée à travailler sur le terrain, l’enquêteuse devra toutefois faire appel à son ancien collègue de travail Maxime Moreli (Éric Bruneau) afin d’élucider une série de crimes commis par un mystérieux pyromane.

«Afin d’approfondir sa méthode de travail, Julie s’est retrouvée à diriger Catharsis. Il s’agit d’une escouade qui opère dans l’anonymat et qui n’est pas connue des autres corps policiers. Bien que la vie de Julie ait beaucoup changé en quatre ans, il est certain que le retour de Maxime va la perturber. Dans les dernières années, elle a élevé seule sa fille Florence, dont Maxime est le père, et elle n’a jamais voulu qu’il la voie. On apprend aussi qu’elle a vécu une peine d’amour de deux ans lorsque Maxime a choisi de couper les ponts et de s’exiler à Ottawa. Julie sait qu’il a commis un meurtre, mais elle a toujours gardé le secret. Elle cherchera toutefois à protéger sa famille le plus possible», affirme Fanny Mallette.

L’enquêteuse aura aussi du fil à retordre avec son père, Jean-Marc (Gabriel Arcand), et sa fille aînée, Romane (Jade Charbonneau), qui s’allieront afin de mener leur propre enquête sur Maxime. «Son père va vraiment se permettre des intrusions dans sa vie privée, et il va ratisser large. Elle se retrouvera prise avec lui. Avec Maxime, les enquêtes et ses trois enfants, Julie va en avoir plein les bras!» s’exclame la comédienne.

Un tournage avec son chum

En dehors de son retour dans «Mensonges», Fanny Mallette déclare avoir eu un grand plaisir à tourner l’an dernier dans le suspense psychologique «L’amour», du réalisateur Marc Bisaillon.

Ce long métrage met en scène un jeune homme prénommé Alex (Pierre-Luc Lafontaine), qui décide de partir en secret voir son père dans le Maine.

Pris d’une folie meurtrière, Alex commettra une série de meurtres sordides visant principalement des pédophiles.

«Il s’agit d’un film inspiré d’une histoire vraie, qui s’est déroulée au début des années 2000. En ce qui me concerne, je tiens le rôle de la mère d’Alex, alors que mon conjoint, Claude Despins, incarne son beau-père. C’était la première fois qu’on jouait des scènes ensemble. Ça s’est super bien passé. Le film devrait sortir cette année. Pour l’instant, je suis en attente de financement pour mon deuxième court métrage que je compte bien réaliser.»

Après le drame, la comédie?

Bien qu’elle tienne souvent des rôles dramatiques à la télévision et au cinéma, Fanny Mallette laisse la porte ouverte à la possibilité de faire de la comédie.

«J’ai beaucoup d’humour dans la vie. J’aime jouer la comédie, mais c’est rare qu’on me propose ce type de rôle parce que ça ne correspond pas à ce que je dégage. À l’époque de «Grande Ourse», je parlais de lancer une sitcom avec mon personnage de Gastonne et celui de Biron (Normand Daneau). On déconnait beaucoup ensemble. C’est aussi souvent le cas sur le plateau de «Mensonges» où je forme un trio infernal avec Éric Bruneau et Sylvain Marcel», confie-t-elle.

Par ailleurs, la comédienne ignore si l’un de ses trois enfants suivra ses traces et celles de son conjoint dans le milieu artistique.

«Nos enfants ont 8, 12 et 16 ans. Durant leur enfance, j’ai toujours refusé qu’ils fassent une incursion dans notre métier. Je ne peux toutefois pas nier qu’ils ont la fibre artistique en eux. Ça m’étonnerait beaucoup qu’ils deviennent comptables», lance-t-elle en terminant.