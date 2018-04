Mort de Rosalie : la ministre Charlebois ordonne une enquête

La ministre Lucie Charlebois a ordonné samedi à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) de faire enquête pour savoir «si tous les services adéquats ont été offerts» à la petite Rosalie, 2 ans, qui a été poignardée à mort cette semaine à Québec, ainsi qu'à sa famille.

«Devant la gravité de la situation, la ministre Charlebois demande à la CDPDJ d'évaluer si tous les services adéquats ont été offerts par le réseau de la santé et des services sociaux à l'enfant et à sa famille, le cas échéant, et si toutes les mesures ont été prises pour soutenir le milieu avant le tragique événement», peut-on lire dans un communiqué.

Mercredi dernier, la petite Rosalie aurait reçu plus d’une dizaine de coups de couteau, avant que son corps soit retrouvé dans une poubelle située près d’une résidence de l’avenue de Gaulle, à Québec.

Sa mère, Audrey Gagnon, a été arrêtée la journée même. Il a été plus tard permis d’apprendre qu’elle traîne un lourd passé de consommation de drogue et qu’elle a multiplié les passages en cour pour des histoires de violence.

Elle a notamment été condamnée à six mois de prison en 2015 alors qu’elle était enceinte de sa fille.

D’après des documents de cour, Audrey Gagnon a été accusée de voies de fait, de méfaits et de menaces de mort après avoir été arrêtée à son domicile.

«L'histoire de la petite Rosalie Gagnon nous a tous touchés et mon devoir comme ministre responsable de la Protection de la jeunesse est de m'assurer que les droits de l'enfant ont été respectés. Je souhaite de tout cœur que la lumière soit faite sur ce regrettable incident. Toute recommandation pertinente de la CDPDJ visant à améliorer la qualité et l'efficacité des services de santé et de services sociaux offerts aux familles dans le besoin, après examen de cette situation, sera suivie avec diligence», a évoqué la ministre.

Même si la police de Québec avait initialement annoncé que la jeune femme avait été arrêtée pour meurtre, elle ne fait pour l’instant face à aucune accusation d’homicide.

Les accusations déposées jeudi sont celles d’entrave à un agent de la paix et de méfait, cette dernière après qu’elle eut tenté d’allumer un incendie dans sa cellule lors de sa détention au poste de police.