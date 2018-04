L’amour plus fort que l’épreuve, dit Nathalie Mallette

Il y a plus de quatre ans, la vie de Nathalie Mallette de sa famille a été chamboulée par le grave accident qu’a subi son conjoint, Robert Bellefeuille. Une épreuve qui a façonné l’histoire de ce couple, aujourd’hui plus soudé que jamais. Et qui change la vision de la vie.

Nathalie, qu’avez-vous au programme sur le plan professionnel?

Je reprends mon rôle dans la pièce «Le concierge», qui a été présentée l’été dernier au Théâtre Beaumont–Saint-Michel et qui a été le plus gros succès de ce théâtre jusqu’à maintenant. Nous avons offert plusieurs représentations à Québec dernièrement. Et la pièce sera à l’affiche tout l’été au Théâtre Gilles-Vigneault à Saint-Jérôme. Cet automne, je jouerai aussi au théâtre à Montréal en plus de prêter ma voix à certaines productions. Ne pas avoir de rôle à la télé depuis un an et demi me manque. Même si je suis heureuse de faire de la scène, je me sens prête pour un beau rôle au petit écran. Cela dit, côté télé, j’ai été particulièrement choyée dans ma carrière: les projets se sont enchaînés... J’ai toujours la même agente formidable depuis 30 ans, Ginette Achim. Je suis fidèle!

Vous privilégiez les relations à long terme! D’ailleurs, cela fait longtemps que vous êtes en couple avec votre conjoint, Robert Bellefeuille.

Nous sommes ensemble depuis 23 ans! Actuellement, ma vie professionnelle me laisse plus de temps libre, alors je me consacre à ma famille. L’automne dernier, c’était la rentrée de Jeanne à l’école secondaire, une étape importante dans la vie d’une jeune fille. Jeanne a 12 ans. Elle est bonne à l’école et va bien. J’étais heureuse d’être là pour elle.

Sentez-vous chez elle la fibre artistique?

Oui, et je ne veux pas la décourager même si c’est un métier difficile. Mes parents ne m’ont jamais découragée. Je suis allée là où j’ai voulu aller, et ça a fonctionné pour moi. Ma mère était femme au foyer, mon père était épicier. Ni l’un ni l’autre ne connaissait le métier. Pour Jeanne, c’est différent: elle est familiarisée avec ce métier grâce à son père (Robert est metteur en scène, acteur et auteur) et à sa mère. Elle aime les coulisses. Elle joue du piano, elle a même décroché une bourse. Jeanne est une hypersensible. De son côté, Robert travaille beaucoup.

Il y a quelques années, votre amoureux a été gravement blessé. S’en est-il vite remis?

Oui, très rapidement. Il a eu son accident en octobre 2013 et a recommencé à travailler au printemps 2014. (Alors que Robert attendait à une intersection pour traverser la rue, un camion a foncé dans un feu de circulation qui est tombé sur lui.) Il a été complètement arrêté pendant six mois. En ce moment, il est dans une période particulièrement occupée. Il a été invité à signer une mise en scène au Conservatoire de Paris, avec les finissants qui l’adorent! Ils ont travaillé avec lui il y a deux ans et ils ont demandé que le mandat soit confié à Robert. Depuis trois ans, il assume aussi la direction du Festival de la chanson de Granby. Alors oui, Robert a de beaux projets et il va bien!

Le fait de se remettre en action a-t-il favorisé sa guérison?

Oui, je crois que le retour au travail a fait partie de sa guérison. Il avait besoin de se sentir vivant. Le travail, c’est aussi notre identité, surtout dans un métier basé sur l’image. Robert est vraiment un miraculé. Pendant son séjour à Paris, nous nous sommes inquiétées pour lui, Jeanne et moi, à cause des attentats terroristes. Mais comme je le disais à ma fille: on peut vivre tranquille à Paris pendant 50 ans comme on peut frôler la mort à Montréal parce qu’un lampadaire nous est tombé sur la tête en traversant la rue... C’est tellement absurde! On ignore ce que la vie nous réserve, alors il ne faut pas s’empêcher de vivre.

Ce drame semble avoir soudé votre couple.

Oui, c’est le cas. Quand nous repensons à ces événements, nous n’en revenons pas de tout ce que nous avons traversé. Robert n’a aucune séquelle cognitive, mais il a certaines douleurs qui le suivront peut-être pour le reste de sa vie. Je suis en paix maintenant, mais il me reste de la colère envers le système de santé. Robert a été envoyé d’urgence en traumatologie parce qu’il était cassé en mille morceaux, et on l’a retourné à la maison 24 heures plus tard... Ça a été l’aspect le plus difficile et le plus injuste de cet événement. L’accident est imputable à l’absurdité de la vie, mais ce mauvais traitement, c’est inadmissible!

A-t-il été vu par des spécialistes par la suite?

Oui. Mon amie Diane est venue m’aider, notamment parce qu’il fallait administrer des médicaments à Robert toutes les trois heures. Je tournais alors «Yamaska» et «30 vies» et je m’occupais de Jeanne. J’étais sous le choc. Le frère de Diane, qui est dentiste, a parlé de l’état de Robert avec un ami urgentologue. Ce dernier a suggéré qu’il soit hospitalisé. Pendant une semaine, on a pris soin de lui et il a finalement été vu par différents spécialistes.

En théorie, ce genre d’événement incite à profiter de la vie. Mais en pratique?

Ce n’est pas toujours facile... Dans l’absolu, nous savons qu’il faut profiter de la vie, mais dans le quotidien, nous ne sommes pas toujours branchés là-dessus. Une chose est sûre, cet événement a façonné notre histoire, Robert et moi, comme si nous ne pouvions plus nous défaire l’un de l’autre. Il y a toujours quelque chose de positif dans chaque situation. J’ai beaucoup consulté après cet accident, car après avoir tenu le phare, je me suis sentie fatiguée. Après avoir vécu sur l’adrénaline, j’ai piqué du nez. Ma psy m’a expliqué que ce genre d’événement provoque la sécrétion de l’hormone de l’attachement dans l’organisme. Je l’ai moi-même constaté: j’ai ressenti le besoin de protéger Robert, comme une lionne!

Nathalie sera dans la pièce Le concierge, présentée au nouveau théâtre Gilles-Vigneault à partir du 20 juin (theatregillesvigneault.com). Robert Bellefeuille assume la direction du Festival international de la chanson de Granby (ficg.q.ca/).