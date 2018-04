Le jour J pour Paul St-Pierre Plamondon?

Le candidat péquiste à l’investiture dans Prévost Paul St-Pierre Plamondon saura ce samedi s’il représentera sa formation politique lors des élections du 1er octobre prochain.

Les membres du PQ de Prévost sont attendus dès 13 h à l’école Val-des-Monts de Prévost, dans les Laurentides, pour choisir entre M. Plamondon et Karine Gauvin.

La nouvelle circonscription de Prévost a été créée lors de la refonte de la carte électorale de 2017.

Conseiller spécial du Jean-François Lisée après avoir notamment perdu la course à chefferie du PQ, l’avocat Paul St-Pierre-Plamondon s’était vu confier le rôle d’aller dialoguer avec les professionnels, le milieu des affaires et les jeunes dans le but de trouver des pistes pour changer le parti.

Avant de se lancer dans la course à la chefferie péquiste, en 2016, Paul St-Pierre Plamondon avait fondé le mouvement «Les orphelins politiques». Il a également cofondé le groupe Génération d’idées.

PSPP, comme certains l’appellent, a aussi publié, en février 2017, un rapport coup-de-poing de 54 pages sur le renouvellement du Parti québécois, fruits de consultations tenus de novembre 2016 à avril 2017.