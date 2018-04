Le monde de la musique pleure DJ Avicii

Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, a été retrouvé mort à Oman, vendredi, à l'âge de 28 ans.

Aucun autre détail entourant son décès n'a été dévoilé, mais des centaines de fans et nombre de ses amis célèbres ont inondé les réseaux sociaux d'hommages au DJ suédois.

À LIRE ÉGALEMENT

Le célèbre DJ Avicii meurt à 28 ans

La carrière d'Avicii en dix chansons

Calvin Harris, Imagine Dragons, DJ Zedd et Deadmau5 ont été parmi les premières stars à rendre hommage à Avicii, et maintenant David Guetta a ajouté quelques mots à la mémoire de son ami proche, avec qui il a collaboré sur les chansons Lovers on the Sun et Sunshine, nominée aux Grammy Awards.

«Quelque chose de vraiment horrible est arrivé, a écrit le DJ français. Nous avons perdu un ami avec un cœur si beau et le monde a perdu un musicien incroyablement talentueux. Merci pour tes belles mélodies, le temps que nous avons partagé en studio, à jouer ensemble en tant que DJs ou en appréciant la vie en tant qu'amis.»

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 avril 2018 Something really horrible happened. We lost a friend with such a beautiful heart and the world lost an incredibly talented musician. Thank you for your beautiful melodies, the time we shared in the studio, playing together as djs or just enjoying life as friends.

RIP @Avicii pic.twitter.com/IGiTYetJcq — David Guetta (@davidguetta) 20 avril 2018 devastated at the news of @Avicii passing. working with him was one of my favorite collaborative moments. far too young. the world was a happier and fuller place with his presence and art. sending all my love to his friends and family. Xxdr — Imagine Dragons (@Imaginedragons) 20 avril 2018 No words can describe the sadness I’m feeling right now, hearing about Avicii passing away....💔

Thoughts go out to his family and friends... — Zedd (@Zedd) 20 avril 2018 Deadmau5, Diplo, Swedish House Mafia, DJ Tiesto... et l'omniprésent Calvin Harris ! 😭



RIP AVICII https://t.co/f1U9PjRcVU — ⚜ Meli Uchis ⚜ (@AlexMeli777) 20 avril 2018 I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) 20 avril 2018

«Je n'ai pas de mots, a ajouté la pop star britannique Rita Ora, qui a figuré sur le récent tube d'Avicii, Lonely Together. Je me souviens combien il était incroyable de faire Lonely Together et j'ai l'impression qu'on s'est parlé pas plus tard qu'hier, mes condoléances à la famille d'Avicii, ses amis et aux fans qui le soutenaient, qu'il repose en paix. Parti trop tôt. Je suis anéantie. J'ai le cœur brisé.»

L'actrice et DJ Ruby Rose a également offert ses condoléances à son compagnon de fêtes: «Non @Avicii ... Je ne peux même pas commencer à comprendre, a-t-elle partagé. Je t'adore et j'adore voyager et voyager en Europe avec toi. Tu étais mon ami et une personne magnifique, les souvenirs de Vegas et d'Ibiza seront toujours si spéciaux pour moi. RIP, tu étais magique.»

D'autres hommages ont été rendus par Liam Payne, Dua Lipa, la star de Chic, Nile Rodgers, et Jared Leto. Le chanteur Charlie Puth, quant à lui, a attribué à Avicii son envie de travailler sur ses talents de producteur.

«Wow, j'aimerais prendre un moment pour rendre hommage à l'homme qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce à quoi pourraient ressembler mes productions un jour, a-t-il tweeté. @ Avicii était un génie et un innovateur en musique, et je ne peux pas croire qu'il n'est plus avec nous. RIP au meilleur.»

So Sad....... So Tragic. Good Bye Dear Sweet Tim. 💙 Gone too Soon. pic.twitter.com/l7FDKCu6K4 — Madonna (@Madonna) 20 avril 2018

Le DJ et producteur A-Trak est une autre star à avoir partagé son choc face à la tragédie et a profité de l'occasion pour rappeler aux fans à quel point la vie de DJ peut être dure: «La musique électronique est une communauté. Nous avons perdu l'une de ses étoiles les plus brillantes. Il a fait de la musique qui a été universellement aimée. Il avait toujours l'air si gentil. Parti beaucoup trop tôt...Les gens pensent que les DJs font la fête, s'amusent, wooo c'est super, ont la belle vie et créent des hymnes sur leur ordinateur portable et ouaiiis c'est de nouveau la fête... Beaucoup de DJ souffrent d'anxiété et essayent d'y faire face par des moyens qui mènent à la dépendance. C'est vraiment triste.»

Avicii avait évoqué ses difficultés personnelles après avoir annoncé sa retraite en 2016.

Il avait admis que son mode de vie avait gravement affecté sa santé. Entraînant une inflammation du pancréas liée à une consommation excessive d'alcool et une appendicite.

Il avait également dû se faire enlever la vésicule biliaire.