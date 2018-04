Ma vie en films: Debbie Lynch-White, inspirée par le cinéma

Cofondatrice du Théâtre du Grand Cheval, celle qui pratique l’ultimate frisbee a profondément été marquée par les films vus lorsqu’elle était plus jeune. Place aux confidences de Debbie Lynch-White au sujet du grand écran ...

Debbie, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

Dans mon cas, il s’agit du ciné-parc. Je me rappelle que mon père m’y emmenait souvent et j’adorais ça! On allait voir des films d’animation, d’action. L’un des premiers films qui m’a marquée, enfant, a été «Pas de répit pour Mélanie», l’un des «Contes pour tous». Je ne sais d’ailleurs pas pourquoi mes parents ne me l’ont jamais acheté, parce que nous avons dû le louer au moins 30 fois!

Quel a été votre premier film marquant plus tard?

Il y en a beaucoup, mais «Forrest Gump» a été marquant. Je l’ai vu plusieurs fois.

Un acteur qui vous a particulièrement fascinée?

Quand j’étais jeune et jeune adulte, j’ai toujours beaucoup aimé Robin Williams, malheureusement décédé. C’était un acteur que mon père aimait beaucoup, nous allions donc au cinéma voir les films dans lesquels il jouait. Au Québec, c’est Céline Bonnier. À mon humble avis, c’est notre plus grande actrice. Je l’adore! J’ai toujours suivi ce qu’elle a fait. Je me rappelle l’avoir découverte dans «Les jumelles Dionne» quand j’étais enfant. Elle y jouait la mère et m’avait tout de suite captivée.

Qui a été votre premier «kick» au grand écran?

Comme toutes les jeunes filles de ma génération, je pense qu’il s’agit de Leonardo DiCaprio dans «Titanic»! J’étais en première année du secondaire lorsque le film est sorti! Je trouve que c’est un acteur qui vieillit bien, il est très bon et je continue de suivre ce qu’il fait, même si mon «kick» s’est atténué.

La trame sonore qui a bercée votre adolescence?

Il y en a plusieurs, mais je dois dire que c’est celle de «Coyote Ugly». Ça a été un gros succès à l’époque et LeeAnn Rimes était très populaire. J’étais très «pop» quand j’étais jeune, même si j’avais aussi une culture plus classique.

Un film qui vous fait pleurer?

Je suis très braillarde! À part «Forrest Gump» qui est très triste, c’est «Les pages de notre amour» avec Ryan Gosling et Rachel McAdams.

Dans quel univers de film aimeriez-vous vivre?

Je serais curieuse de voir les années 1950-1960, comme dans «Bienvenue à Pleasantville» et cette esthétique. C’est par curiosité, parce qu’on s’entend qu’être une femme dans ces années-là n’est pas ce qui m’attire!

Le film avez-vous vu le plus grand nombre de fois?

Ma réponse est pathétique, mais je pense qu’il s’agit de «Coyote Ugly»! «Rock'n Nonne 2» aussi, avec cette chorale gospel. D’ailleurs, c’est le même genre d’histoire dans les deux films. Il s’agit d’une fille qui veut chanter et qui réussit malgré les obstacles. J’aime beaucoup les «success stories», lorsque la personne part de rien et atteint ses rêves. Ça m’émeut énormément, et je pense que c’est en lien avec la jeune fille que j’étais et qui espérait faire un métier artistique. L’art peut nous divertir ou nous faire réfléchir, mais ça peut aussi nous nourrir par rapport à ce qu’on aimerait faire. Et le cinéma nous raconte des histoires qui nous disent que oui, c’est possible. Adolescente, je trouvais cela très inspirant.

Le dernier film que vous avez vu au cinéma?

«Les scènes fortuites» de Guillaume Lambert.