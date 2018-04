Pas d’inondations prévues en fin de semaine

Malgré la fonte rapide du couvert des neiges en raison de la hausse des températures, le risque d’inondation est faible pour cette fin de semaine, selon le ministère de la Sécurité publique.

Les quantités d’eau qui se déverseront samedi et dimanche ne devraient pas entraîner pas de hausse significative des niveaux des cours d’eau. Ceux-ci sont d’ailleurs sous les normales pour la période actuelle.

Le ministère conseille toutefois aux citoyens qui demeurent dans des zones à risque d’être inondées par les crues printanières de se procurer une trousse d’urgence complète et de la garder accessible. Cette trousse devrait contenir au minimum de l’eau potable et de la nourriture pour trois jours, un ouvre-boîte manuel, une radio et une lampe de poche à piles ou à manivelle, un briquet, des allumettes et des chandelles, ainsi qu’une trousse de premiers soins. Le ministère recommande également d’y mettre des photocopies de pièces d’identité, de polices d’assurance, d’ordonnances pour les médicaments et les lunettes, ainsi qu’une liste de personnes à rejoindre en cas d’urgence.

Le niveau des cours d’eau à risque peut être suivi à l’adresse suivante: https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/.

Pour plus d’informations sur les objets à mettre dans une trousse d’urgence: https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1/trousse-urgence.html.