Pippa Middleton attend son premier enfant

La sœur de Kate Middleton, Pippa, et son mari James Matthews attendent un premier enfant, rapporte le quotidien britannique «The Sun».

Selon ce que soutient le journal, Pippa Middleton aurait passé son échographie de douzième semaine de grossesse la semaine dernière. L’accouchement serait prévu en octobre prochain.

«Quand Pippa a su qu’elle était enceinte, elle était évidemment emballée et comblée de joie, a raconté un ami au "Sun ". Naturellement, sa grande sœur Kate et ses parents, Carole et Michael, ont été les premiers à apprendre la nouvelle.»

Cette annonce survient alors que la Duchesse de Cambridge et son mari, le prince William, attendent leur troisième enfant d’un jour à l’autre. En effet, Kate Middleton devrait accoucher d’ici la fin du mois.

Cette nouvelle grossesse apporte également un baume pour la famille Middleton, qui vit des moments difficiles. Le beau-père de Pippa, David Matthews, 74 ans, a été inculpé par la justice française «pour viol sur une mineure» il y a quelques semaines.