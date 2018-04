Possible grève du transport scolaire lundi

Trois commissions scolaires dans la région de Montréal pourraient être touchées par une grève dans le transport scolaire dès lundi.

Les chauffeurs d’Autobus Rive-Sud, des divisions Longueuil et Sainte-Julie, doivent décider au courant de la fin de semaine s’ils mettent en application ou non le mandat de grève dont ils se sont dotés. Selon des informations obtenues par l’Agence QMI, deux assemblées sont prévues pour permettre aux employés, associés au syndicat des Teamsters, de se prononcer sur la question.

L’entreprise fournit ses services aux commissions scolaires Marie-Victorin (Rive-Sud), des Patriotes (Montérégie) et la Commission scolaire de Montréal (transport adapté).

La grève devait avoir lieu les 8 et 9 avril derniers, mais elle a été repoussée in extremis par le syndicat au 23 avril. Les chauffeurs d’Autobus Lucien Bissonnette, qui dessert les commissions scolaires des Trois-Lacs (Vaudreuil-Soulanges) et Lester B. Pearson (Montréal), devaient aussi débrayer à ce moment.

Les deux entreprises transportent 8000 élèves.

Les négociations achoppent sur la question de la rémunération. La partie patronale propose une augmentation de 1 % par année, soit moins que la hausse de l’indice des prix à la consommation, évaluée à 1,8 %. Les chauffeurs d’autobus ont un salaire annuel allant de 20 000 $ à 25 000 $ par année, selon le syndicat.

D’autres grèves pourraient aussi avoir lieu dans d’autres régions.