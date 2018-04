Une entente de principe au début mai pour l'ALENA?

Le gouvernement américain souhaite conclure une entente de principe d’ici le début du mois de mai dans le cadre de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Selon CNBC, des conseillers au Congrès américain et des dirigeants de l’industrie ont été informés de cette cible par l’administration du président Donald Trump.

La date du 1er mai pourrait avoir été encerclée sur le calendrier du Bureau ovale, occupé par le président Trump. On sait que le milliardaire, qui a exempté le Canada et le Mexique des nouveaux tarifs américains sur l’acier et l’aluminium, avait dit que si les trois partenaires ratifiaient un accord commercial remanié, l’exemption deviendrait permanente.

La chaîne d’information américaine rapporte que le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, aurait demandé aux législateurs d’accorder deux semaines aux pourparlers de haut niveau, ainsi que deux semaines supplémentaires pour tout ce qui a trait aux menus détails.

On sait que M. Lighthizer a rencontré à Washington, jeudi et vendredi, le ministre mexicain de l’Économie, Ildefonso Guajardo, et la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland.

Cette dernière a dit vendredi que les trois pays sont dans une «négociation perpétuelle» pour en venir à une entente, a rapporté le quotidien «The Globe and Mail». Mme Freeland s’est engagée à négocier chaque jour.

«On pourrait appeler cela une sorte de cycle de négociation perpétuel. Nous travaillons très dur, a-t-elle dit. Nous sommes certainement dans une période plus intense des négociations et nous faisons de bons progrès.»

Ce sont les règles d’origine des pièces automobiles qui demeurent au cœur des pourparlers. Les États-Unis demandent qu’il y ait plus de pièces provenant d’Amérique du Nord dans les véhicules, notamment au chapitre de l’acier et de l’aluminium.

Les négociations pour le renouvellement de l’ALENA se poursuivent ce week-end dans la capitale américaine.