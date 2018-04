Une pétition pour honorer Rosalie Gagnon

Des citoyens demandent à la Ville de Québec de renommer le parc Terrasse Bon-Air ou l’avenue de Gaulle, dans l'arrondissement de Charlesbourg, pour honorer la mémoire de la petite Rosalie Gagnon.

À LIRE ÉGALEMENT

Le décès de la petite Rosalie aurait-il pu être évité?

Les policiers à la recherche d’éléments de preuve

La mort de la petite Rosalie est «un échec social»

Ces lieux correspondent à l’endroit où l’on a retrouvé une poussette, mercredi matin, déclenchant une opération policière d’envergure, et à la résidence où le corps de la fillette de deux ans a finalement été retrouvé.

L’auteure de la pétition réclame un geste à la Ville, «en sachant que tout le Québec a été ébranlé et attristé par l’histoire tragique de la petite Rosalie Gagnon». La proposition avait recueilli un peu plus de 200 signatures, samedi.

Informée par les médias, la Ville de Québec affirme ne pas avoir reçu de demande formelle en ce sens pour le moment. Théoriquement, l’idée pourrait se concrétiser, puisque les règlements de toponymie permettent d’honorer de la sorte tout individu, et non uniquement des personnalités publiques.

Les citoyens devront toutefois faire preuve de patience, puisqu’un an doit s’écouler après le décès de la personne à honorer pour entreprendre les démarches, rappelle la porte-parole de la Ville, Rose-Marie Ayotte.

«Par la suite, il y a des étapes nécessaires, sois la tenue d’une séance de consultation publique si on souhaite changer le nom d’une rue ou d’un parc qui est déjà nommé, et si cette consultation est favorable, il y a par la suite un vote du conseil municipal qui doit avoir lieu», précise-t-elle.

Toute personne qui désire suggérer un nom à commémorer peut d’ailleurs le faire sur le site de la ville.

Envolée de ballons

Samedi matin, l’avenue de Gaulle était toujours prisée des citoyens venus témoigner de leur affliction face à ce terrible drame. Des centaines de toutous, de messages et d’objets divers occupent toujours la cour avant de la résidence.

Une envolée de ballons est également organisée, samedi le 28 avril, au parc Terrasse-de-Bon-Air, pour commémorer la petite victime et soutenir les membres de sa famille.

«Il fallait que je le fasse, il fallait que j’aide les gens à faire un deuil. Je parlais à beaucoup de personnes et plusieurs pleuraient. Je me disais qu’il fallait faire quelque chose de significatif pour démontrer qu’on est un peuple uni, parce qu’au quotidien, on ne le voit pas, on vit notre vie et c’est à travers des événements comme ceux-là qu’on peut démontrer qu’on est là et essayer de faire bouger les choses», a exprimé au «Journal» l’instigatrice, Geneviève Charbonneau, elle-même mère de cinq enfants.

La dame affirme être entrée en contact avec la coordonnatrice du parc municipal et le propriétaire de la résidence de l’avenue de Gaulle, pris malgré lui dans ces événements, pour déplacer durant la semaine les toutous de sa résidence vers le parc Terrasse-de-Bon-Air. La Ville de Québec n’était cependant pas en mesure de dire, samedi, si elle allait effectivement procéder à ce déménagement.

«Le monsieur est bouleversé parce qu’il n’a pas envie d’empêcher les gens de venir, mais par contre, il ne veut pas se rendre malade non plus», a dit Mme Charbonneau.

Vendredi, la police de Québec a confirmé qu’il n’existe aucun lien entre la mère et la résidence où la jeune victime a été découverte dans un bac à ordure.