Une ville fait sonner son clocher pour rendre hommage à Avicii

La ville d’Utrecht, aux Pays-Bas, a rendu hommage au célèbre DJ Avicii décédé vendredi en faisant sonner un clocher au son de la musique de l’artiste disparu.

Sur une vidéo captée samedi et mise en ligne sur Twitter, on peut entendre les cloches de la tour Dom, qui est par le fait même le plus haut clocher des Pays-Bas, tinter au rythme des succès de l’artiste de 28 ans.

Pim Brassien, qui a capté la séquence avec son téléphone cellulaire, dit avoir notamment reconnu les chansons «Without You», «Hey Brother» et «Wake Me Up».

Avicii, ou Tim Bergling de son vrai nom, a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale d'Oman, selon un communiqué de son agent qui n'a pas précisé la cause du décès. Il avait 28 ans.