Walmart lui verse par erreur 21 000 $ sur sa carte de crédit

Une cliente de Walmart s’est fait verser par erreur près de 21 000 $ sur sa carte de crédit et tente depuis des semaines de rendre l'argent à la chaîne américaine.

Courtney Black de Mississauga, en Ontario, se retrouve dans une position délicate. Jusqu’ici, rapporte Global News, ses demandes répétées ont fait chou blanc et elle parle carrément d’un manque de sérieux qui l’a rend plutôt perplexe.

«Ils m'ont donné des milliers de dollars, s'il vous plaît, retirez-les de ma carte de crédit, et il n'y a pas d'aide», a-t-elle dit en entrevue avec la chaîne de télévision, en ajoutant que ce n’est pas bien de conserver de l’argent qui ne nous appartient pas.

«Ils me disent qu'un superviseur va me rappeler, alors j'attends, a ajouté Mme Black. J'ai utilisé des lignes de discussion, leur page Facebook, et personne ne m'est revenu.»

Toute cette histoire prend son origine dans les premiers mois de 2018, quand Mme Black a utilisé sa carte de crédit Visa RBC pour acheter en ligne pour environ 10 000 $ de fournitures pour le bureau où elle travaille. Mme Black, qui dit ne pas aimer que des sommes folles s’accumulent sur sa carte de crédit, a été remboursée par son employeur et a immédiatement réglé l’entièreté du solde de sa carte.

Quelques jours plus tard, alors qu’elle était passée à autre chose, elle n’en croyait pas ses yeux quand elle a constaté que Walmart lui a accordé trois crédits sur la carte de crédit Visa RBC, soit des montants successifs de 7552 $, 6567 $ et 6868 $, pour un total de 20 987 $.

Dans une déclaration écrite, Walmart a précisé: «Merci d'avoir porté cette situation à notre attention. Nous sommes reconnaissants que notre cliente soit proactive et nous lui présentons nos excuses pour tout inconvénient. Nous travaillons avec elle pour résoudre rapidement ce problème», a dit Anika Malik, directrice des affaires de la société chez Walmart Canada.