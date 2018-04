9 erreurs à ne pas faire lorsque vous faites votre valise

Faire la valise. Voilà le casse-tête de plusieurs personnes qui s'apprêtent à partir en voyage. Vêtements, souliers, produits; certains remplissent leur bagage plus vite que l'éclair avant de s'apercevoir qu'ils manquent d'espace... ou que leur valise dépasse le poids maximum une fois rendu à l'aéroport.

Voici une liste d'erreurs à éviter lorsque vous faites votre valise, selon le site JetSetter, et qui peuvent vous aider à faire les bons choix.

1. Choisir les mauvais vêtements

Si le choix des vêtements que vous comptez mettre dans votre valise peut vous sembler simple, sachez que vous ne devriez pas seulement vous attarder au look que vous aurez pendant vos vacances. Facteur qui peut sembler anodin, vous devriez porter une attention particulière au tissu dont sont faits vos vêtements si vous ne voulez pas devoir user du fer à repasser. Vous partez au chaud? Vous devriez privilégier le coton, la rayonne et la soie. Vous allez vers une destination plus froide? Optez pour la laine, le cachemire et les tricots.

2. Ne pas consulter la météo

Un peu dans la même veine, encore faut-il choisir les bons vêtements et accessoires en fonction de la météo (de jour comme de nuit) de la destination où vous partez. Si vous voyagez en Irlande, par exemple, vous devriez vous attendre à une météo pour le moins changeante, parfois au cours d'une même journée. Veste, coupe-vent, imperméable peuvent donc être utiles. Privilégiez toutefois le multicouche plutôt que des vêtements ou trop chauds ou trop légers.

3. Emporter trop de paires de chaussures

À quoi bon remplir votre valise de chaussures qui prendront beaucoup de place et qui la rendront surtout plus lourde? À moins que vous partiez pour une occasion particulière, par exemple un mariage, vous devriez vous contenter de trois paires: de marche, un modèle plus chic et un autre du style ballerine ou sandale. Si vous partez vers le sud, avez-vous réellement besoin de plus d'une paire de «gougounes»?

4. Négliger les vêtements passe-partout

Privilégiez les vêtements de toutes occasions plutôt que ceux que vous ne pourrez porter qu'une journée ou deux pendant votre séjour.

5. Ne pas agencer les couleurs

Si vous voulez vous simplifier la tâche, choisissez bien les couleurs de vêtements que vous mettez dans votre valise. En optant pour 75% de tons neutres et de 25% de teintes plus colorés, par exemple, vous aurez plus de possibilités d'agencement.

6. Ne pas considérer la culture locale

Certains endroits ont des codes vestimentaires bien précis. Considérant que visiter un pays c'est aussi respecter sa culture, mieux vaut vous assurer que votre look ne sera pas offensant. Si vous partez en Thaïlande ou en Indonésie, par exemple, pensez à emporter un châle pour couvrir vos épaules si vous visitez des temples bouddhistes.

7. Envoyer vos objets de luxe dans la soute

Imaginez un instant que vous ayez mis dans votre valise votre plus beau complet ou tailleur de luxe et que votre bagage soit perdu ou volé. Vous avez peut-être une assurance bagages, mais le montant maximum d'indemnisation n'est peut-être pas suffisant. Que ce soit des vêtements, du matériel électronique, des bijoux ou autres, mettez vos objets de luxe dans votre bagage de cabine.

8. Emporter des vêtements que vous n'avez jamais portés

Lorsque vous ferez votre valise, vous aurez peut-être tendance à y mettre des vêtements que vous n'avez jamais portés en vous disant que vous aurez enfin l'occasion de le faire. Or, il y a fort à parier que vous ne les porterez pas plus pendant votre séjour.

9. Ne pas emporter vos produits cosmétiques format voyage

Crème à raser, dentifrice, rince-bouche... Tous ces produits existent en format voyage. Évitez donc de mettre les gros formats dans vos bagages (autant pour le poids que pour l'espace). Vous pouvez aussi acheter de petites bouteilles vides que vous remplirez de votre crème hydratante ou de votre shampoing, par exemple.