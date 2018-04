En ce début de Semaine nationale du don d’organes, Transplant Québec invite encore une fois les Québécois à informer leurs proches de leur décision et à en parler en famille.

Au Québec, 9 personnes sur dix sont favorables au don d’organes, mais ce chiffre baisse à entre 5 et 7 personnes sur 10 une fois en milieu hospitalier lorsqu’il est le temps de faire un don d’organes.

«La situation pour être un donneur d’organes ce n’est pas quelque chose qu’on prévoit et qu’on a le temps de discuter en famille, c’est soudain et inattendu et de là l’importance d’en parler en famille», explique le Dr Hugues Villeneuve.

À ce jour, plus de 4 Québécois sur 10 ont officialisé leur consentement au don d’organes et de tissus. Dans les cinq dernières années, il y a eu une augmentation continuelle du nombre de donneurs et de greffés. En 2017, ce sont plus de 500 personnes qui ont été transplantées au Québec.

Le Grand Défi Pierre Lavoie un an et demi après une transplantation

Active, non-fumeuse et en excellente santé, la vie de Linda Paradis a basculée lorsqu’elle a reçu en 2016 un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique.

«Quand j’ai reçu le diagnostic, on me disait qu’il me restait six mois à vivre alors si je n’avais pas eu de transplantation pulmonaire je serais décédée», souffle Mme Paradis.

«Ça va miraculeusement bien, j’ai eu le privilège d’avoir une transplantation rapide parce que ma détérioration a été excessivement vite alors j’ai fait la liste d’urgence et à quelques semaines de la mort j’ai été sauvée par le don d’organes», ajoute-t-elle.

Un an et demi après la transplantation pulmonaire, la dame va si bien qu’elle participera cet été au Grand Défi Pierre Lavoie, un marathon cycliste de 1000 kilomètres.

Comment signifier son consentement?

En signant le formulaire «Consentement au don d'organes et de tissus» de la Régie de l'assurance maladie du Québec, joint à l'avis de renouvellement de la carte d'assurance maladie, ou en le commandant en composant le 1-800-561-9749.

En rencontrant son notaire pour faire inscrire son consentement (ou son refus) au Registre des consentements au don d'organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec.

En signant l'autocollant de consentement à apposer à l'endos de la carte d'assurance maladie lors du renouvellement de sa carte d'assurance maladie ou en le commandant sur le site www.signezdon.gouv.qc.ca .