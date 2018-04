Coincé à cause des violences au Nicaragua

Un ingénieur québécois dit être coincé au cœur des révoltes qui ont fait plus de 20 morts et une centaine de blessés au Nicaragua après s’être fait voler son passeport et son visa.

« J’ai été réveillé par des coups de feu cette nuit. Certains axes routiers sont barricadés par l’État et je dois me rendre à Managua pour avoir un nouveau passeport. C’est risqué, je n’ai aucun papier », explique Martin Ouellette, un entrepreneur de 47 ans.

M. Ouellette a acheté une résidence à Leon il y a quatre ans. Depuis, il a fait plusieurs fois l’aller-retour entre Laval et le Nicaragua, où il vit quelques mois par année.

Barrages routiers

En raison des émeutes qui font rage dans le pays depuis mercredi dernier, le gouvernement socialiste de Daniel Ortega a érigé certains barrages afin de contrôler des allées et venues des citoyens.

M. Ouellette estime qu’il doit traverser plusieurs de ces barrages afin d’atteindre l’ambassade canadienne, qui se trouve à une centaine de kilomètres de chez lui.

Il dit avoir tenté à quelques reprises de la contacter par téléphone afin d’avoir de l’aide, mais sans réponse.

Le secteur où est située l’ambassade est également l’un des lieux des plus grosses manifestations puisqu’il est près de la maison du président. « Je ne suis pas un gars qui a peur, mais ici on ne peut pas faire confiance à personne », lance-t-il.

Situation difficile

Le Lavallois explique que les marchés sont pillés. Difficile d’acheter des vivres. Il a dû se rabattre sur une poche de riz, qu’il a achetée pour ses amis et lui.

M. Ouellette mentionne avoir encore accès à l’internet, ce qui le rassure, mais il craint que le pays soit coupé du reste du monde.

« Le gouvernement risque de couper l’internet, c’est ce qui circule ici. Il n’y a rien d’officiel, mais l’internet est un outil qui sert à tous. J’ai beaucoup d’amis ici et toutes les informations se transmettent par le web alors que le gouvernement essaye de contrôler l’information », dit le globe-trotteur, qui a visité une centaine de pays au cours de sa vie.