Daisy : le robot qui démolit votre iPhone pour mieux le recycler

Afin de marquer le Jour de la Terre, Apple a dévoilé Daisy, un robot permettant de démanteler les iPhones rapidement et de récupérer plus efficacement ses composantes.

Daisy peut démonter pas moins de 200 téléphones intelligents par heure et a été conçue pour défaire neuf modèles différents de iPhone.

Il s’agit du deuxième robot-recycleur de la sorte lancé par l’entreprise américaine. Le premier modèle s’appelait Liam et avait été lancé en 2016.

Afin de pousser le concept de recyclage davantage, Apple affirme que Daisy a été fabriquée à partir de vieilles pièces utilisées par Liam.

Jusqu’au 30 avril, Apple a aussi lancé un programme temporaire surnommé «GiveBack» grâce auquel les consommateurs peuvent ramener leur vieil appareil pour être recyclé. Pour chaque iPhone reçu, la compagnie fera un don à un organisme agissant pour la conservation.

Récemment, Apple a de plus récemment affirmé fonctionner entièrement aux énergies renouvelables, citant notamment ses magasins et centres de données dans le monde et son gigantesque siège de Cupertino en Californie, dans l'ouest des États-Unis.