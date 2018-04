De nombreuses activités organisées pour le Jour de la Terre

De nombreuses activités étaient organisées dimanche pour souligner le Jour de la Terre. En voici quelques-unes, pour la région de Montréal.

Toute la journée: la Course aux déchets, organisée par l’Association québécoise Zéro Déchet, propose aux participants de faire leur jogging ou leur marche en ramassant les déchets qui jonchent leur chemin. Les participants peuvent prendre une photo de leur équipe et la publier sur la page de l’événement pour courir la chance de gagner deux livres: «Zéro Déchet», de Béa Johnson, et «Famille presque zéro déchet: Ze guide», de Bénédicte Moret et Jérémie Pichon.

Bois Papineau, Laval, de 10 h à midi: conférence gratuite de la biologiste Annick St-Denis sur le Bois Papineau. L’activité est gratuite pour la famille et une collation sera servie sur place. L’inscription est obligatoire: bit.ly/2HredRN.

Serres de Verdun, Montréal (Verdun), de 10 h à 15 h: activités diverses aux Serres de Verdun, organisées par plusieurs organismes : «yoganimaux», atelier de bombes de semences et de vermicompost, confection de papier recyclé à planter, plantation de semis, ainsi que plusieurs jeux pour les enfants. https://tinyurl.com/y96ex85p

Centre Phi, Montréal (arrondissement de Ville-Marie):

À 11 h et 13 h: projection du documentaire «La Terre vue du cœur», de Iolande Cadrin-Rossignol, qui met en vedette l’astrophysicien et écologiste Hubert Reeves. Prix: 11,75 $ (aînés et étudiants: 9,50$). Durée: 1 h.

À 15 h: tenue de la conférence «Pollution plastique: tout petit la planète», sur la pollution plastique, thème mondial du Jour de la Terre 2018, avec Thomas Mulcair, Edith Cochrane, Jérôme Normand et Patrick Bonin. Réservation nécessaire: https://goo.gl/yPTePQ.

Cinéma Beaubien, Montréal (Rosemont-La-Petite-Patrie), à 19 h 05: projection du documentaire «La Terre vue du cœur», suivi d’une rencontre avec Karel Mayrand, directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki. Billets en vente au: https://tinyurl.com/y9utwkml.

Outre ces activités, une plantation d’arbres a eu lieu au Jardin Biodiversité et Pollinisateurs de Sentier Urbain, dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Isabelle Melançon, étaient présentes à l’événement.