Des auditions courues pour Messmer à Québec

Il y avait foule à l’hôtel Château Laurier de Québec, dimanche, pour les auditions de l’émission de Messmer, dont la deuxième saison est en préparation.

Plus de 500 personnes se sont déplacées dans l’espoir de fouler le plateau de «Lâchés lousses», soit autant que lors de la première vague d’auditions à Longueuil il y a une semaine.

L’équipe de l’émission de divertissement est à la recherche d’une quarantaine de participants qui se livreront sous hypnose à une multitude de numéros loufoques, cet automne, à l’antenne de TVA.

« Les gens ont aimé l’émission et ils ont envie de participer. Ils ont confiance en moi et ils comprennent qu’on est là pour s’amuser, alors ça fait un peu moins peur aux gens qu’avant », estime Messmer.

Les participants ont défilé toute la journée par groupes, que Messmer tentait d’envoûter pour déceler les individus les plus réceptifs. Ils ont été soumis au fameux test des doigts collés, avant d’être transportés dans des univers farfelus où ils ont attaqué un requin ou encore embrassé leur acteur de cinéma préféré.

Trouver l’émotion

« On les fait réagir dans toutes sortes de scénarios et à des émotions drôles, des émotions de colère, juste pour voir vers où ils vont aller », explique l’hypnotiseur québécois.

Il assure que son équipe est habile à déceler ceux qui essaieraient de simuler leurs réactions. « Ça paraît au niveau de la pupille qui se dilate, la couleur de peau qui change, le rythme cardiaque qui s’accélère, il y a des signes physiques », dit-il.

Seule une poignée de participants, dans chaque groupe, ont pu passer à la deuxième étape de sélection, où ils se sont soumis à un questionnaire exhaustif sur leur profil psychologique.

Comme plusieurs personnes rencontrées dimanche, David Leblanc est un grand amateur de Messmer. Après avoir assisté à plusieurs de ses spectacles, il espère maintenant apparaître à la télévision.

« Au début, j’y croyais plus ou moins, mais quand j’ai été à mon premier spectacle, j’ai découvert que j’étais réceptif. Je me suis mis à bouger dans mon siège, à faire des niaiseries et ma conjointe se demandait ce qu’il se passait », s’amuse l’homme de 39 ans de Lévis.

Des nouveautés

Pour sa part, Messmer promet d’aller encore plus loin dans cette deuxième saison, qu’il animera en collaboration avec Charles Lafortune. L’an dernier, l’émission a captivé près d’un million de téléspectateurs chaque semaine.

Tous les numéros ont été pensés et écrits à l’interne, et non adaptés du concept original de la BBC. L’homme de scène espère amener les participants à « repousser leurs limites » et peut-être même à « améliorer un truc dans leur vie, comme éliminer une phobie ».