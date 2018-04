Des femmes ministres des Affaires étrangères se réuniront au Canada

Des ministres féminines des Affaires étrangères de différentes juridictions se réuniront en septembre au Canada, ont annoncé le gouvernement fédéral et l’Union européenne (UE), dimanche

La ministre des Affaires étrangères du Canada Chrystia Freeland et Federica Mogherini, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, ont mentionné par communiqué que cette réunion «sera l’occasion pour toutes ces femmes et leaders mondiales de s’entretenir ensemble des grands enjeux internationaux actuels en mettant à contribution leur incroyable expertise».

«Le Canada et l’UE savent que la promotion de l’égalité des genres est essentielle pour notre prospérité ainsi que pour la paix et la sécurité dans le monde», ont-elles ajouté par communiqué.