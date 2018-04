Fusillade au Tennessee: un «héros» a permis de sauver plusieurs vies

En vidéo ci-dessus, voyez une entrevue réalisée avec le réseau américain CNN.

James Shaw Junior est considéré comme un «héros» par les autorités après avoir réussi à arrêter la folie meurtrière d’un tireur au Tennessee, dimanche.

L’homme se trouvait dans le restaurant Waffle House, à Antioch, en banlieue de Nashville, lorsqu’un homme à moitié dévêtu a ouvert le feu, tuant au moins quatre personnes.

L'intéressé a expliqué comment il avait vu l'assaillant tirer depuis l'extérieur à travers la vitre du restaurant.

Puis, au moment où le tireur de 29 ans s'est interrompu pour recharger son arme - ou bien lorsque l'arme s'est enrayée -, «je me suis décidé (à intervenir), parce qu'il n'y avait pas moyen de bloquer cette porte, et donc s'il parvenait (à rentrer), il allait me tuer», a raconté le jeune homme.

M. Shaw s'est alors précipité sur l'assaillant, l'a frappé avec la porte pivotante, puis s'est battu avec lui, a saisi son arme qu'il a jeté par dessus le comptoir, et enfin l'a mis en fuite.

Le bon samaritain quant à lui, a subi de légères blessures.

Les policiers soutiennent que le geste de cet homme a contribué à sauver plusieurs vies.

- Avec l'Agence France-Presse