Les dents, un enjeu électoral?

L'Ordre des dentistes du Québec souhaite que les dents, les frais dentaires et la santé buccale fassent partie des enjeux qui seront discutés et débattus par les formations politiques lors de la prochaine campagne électorale, a appris TVA Nouvelles.

Les représentants de l'Ordre ont d'ailleurs rencontré tous les partis représentés à l'Assemblée nationale pour les informer de leurs revendications. Notamment, un retour à la gratuité pour les jeunes de 10 à 16 ans, abolie depuis le 15 mai 1992.

« L'autre chose pour laquelle nous poussons: c'est d'avoir un programme dans les CHSLD » explique le président de l'Ordre des dentistes, Dr Barry Dolman.

« Contrairement aux générations précédentes, les futures générations à aller dans les CHSLD auront leurs propres dents » poursuit-il. L'Ordre souhaite qu'un examen systématique ait lieu avant d'entrer dans ce type d'institutions.

L'Ordre tente également de convaincre les autorités qu'un ajout de fluor dans l'eau potable serait bénéfique pour toute la population. Au Québec, l'eau potable de 2,5 % de la population contient du fluor contrairement à 72 % en Ontario. Il y aurait 50 % moins de caries chez nos voisins ontariens.

En 2016-2017, au Québec, les maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires ont été la cause de 3233 hospitalisations chez les 0-9 ans. Il s'agit de la troisième cause la plus importante.

À l'heure actuelle, seuls Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire ont fait la promesse électorale d'une grande réforme des soins dentaires au Québec.