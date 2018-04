L’ex-petite amie d’Avincii lui rend un hommage émouvant

Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, a été retrouvé mort à Muscat, à Oman, vendredi.

Son ex petite-amie, Emily Goldberg, a maintenant partagé son chagrin à travers une série de photos sur Instagram.

«''Allez bébé, ne baisse pas les bras. Choisis-moi, et je te montrerai l'amour.'' C'est les paroles d'une chanson que Tim a écrite pour moi, j'aurais aimé pouvoir les vivre», a-t-elle écrit en légende. Pendant les deux années où nous étions ensemble, il était mon confident le plus proche et mon meilleur ami, maintenant je ne peux plus regarder Bear (ndlr: leur chien) sans savoir que je ne verrai plus jamais son visage. Je continue à rassembler mes pensées et je vous remercie tous les mots gentils et les textos. Réveille-moi quand tout sera fini (ndlr : référence aux paroles de sa chanson Wake me up), parce que je ne veux pas que ce soit vrai.»

Un peu plus tard, elle a posté une capture d'écran d'un échange de SMS entre elle et Avicii sur laquelle on pouvait lire qu'ils s'aimaient et se manquaient.

Le représentant d'Avicii a annoncé la nouvelle inattendue de son décès dans une déclaration vendredi matin.

«C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la perte de Tim Bergling, également connu sous le nom d'Avicii, qui a été retrouvé mort à Muscat, Oman, vendredi 20 avril, dans l'après-midi, heure locale. La famille est anéantie et nous demandons à tout le monde de respecter son besoin d'intimité en cette période difficile. Aucune autre déclaration ne sera faite.»

Selon TMZ, le frère aîné de la star, David Bergling, est arrivé à Oman pour tenter de déterminer ce qui est arrivé au DJ suédois.

Le site web a révélé qu'Avicii, qui avait déjà souffert d'une pancréatite liée à une consommation excessive d'alcool et d'une appendicite, était de bonne humeur au cours des jours précédant sa mort, et avait même posé pour plusieurs photos avec des fans à Muscat Hills où il séjournait. Il semblait cependant amaigri sur les clichés.