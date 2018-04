Une soirée en intensité

Yann Brassard, Samuel Babineau, Félix Lemelin et Jonathan Freeman ont remporté le votes, dimanche soir, lors de la seconde ronde des quarts de finale de «La Voix».

À deux reprises, le public a voté massivement en faveur d’un candidat auquel le coach n’avait pas donné son maximum de points.

Yann Brassard a véritablement séduit le Québec avec son interprétation de «Alors on danse», de Stromae, en récoltant 81% des votes du public, le plus gros pourcentage de votes récolté par un candidat en demi-finale. Le coach lui avait décerné 33 points.

«Je voulais juste être moi-même et montrer qui est Yann Brassard, a-t-il expliqué après la fin de l’émission. Je pense avoir réussi à contrôler toutes mes émotions. En plus, c’est une chanson qui représente beaucoup pour moi.»

Le chanteur de Charlevoix ne s’attendait pas à un plébiscite du public. «J’ai même oublié de sourire à la fin. J’étais complètement sous le choc, mais je me sens soutenu par le public.»

Pour l’équipe d’Alex Nevsky, Antoine Lachance a aussi fait une version personnelle de «La saison des pluies» de Patrice Michaud, alors que Ben Alexander a joué sa place avec «Chandelier» de Sia.

Équipe Garou

Du haut de ses 21 ans, Samuel Babineau, qui n’avait jamais chanté devant un public avant de venir à «La Voix», a remporté 64% des votes du public et 35 points de son coach avec sa chanson «You Found Me» de The Fray. Un rêve qui se réalise pour le jeune chanteur.

«Je ne me sentais pas bien avant ma prestation. J’ai vraiment angoissé. Mais je me suis dit que j’allais donner le meilleur de moi. Le public dans la salle m’a vraiment donné l’énergie qui me manquait.»

Toujours pour l’équipe de Garou, Carl Miguel Maldonado a tenté de sauver sa place en interprétant «Caruso» en s’accompagnant au piano. Jordanie Labrie a rendu hommage à son père, dont c’est une des chansons préférées, et à Johnny Hallyday, décédé en décembre dernier, en chantant «Le Pénitencier».

Équipe Lara Fabian

Félix Lemelin passe en demi-finale avec 38 points de la coach et 40% des votes du public. Son interprétation, tout en nuances et en intensité, de «Angel» de Sarah McLachlan a visiblement beaucoup séduit Lara Fabian.

«C’était une soirée vraiment stressante, a-t-il avoué. Je suis vraiment content et fier de ce que j’ai donné. En plus, c’est une chanson qu’on écoutait quand on mangeait de la fondue en famille quand j’étais jeune.»

Le public a, par contre, voté en majorité pour Kelly Bado (32 points de la coach et 44% des votes du public). Elle a livré une version très personnelle et émouvante de «S’il suffisait d’aimer» de Céline Dion.

Pour faire plaisir à son père qui aurait aimé avoir une carrière artistique, Elodie Bégin a chanté «Le blues du businessman».

Équipe Éric Lapointe

Grâce à 62% des votes du public et 35 points de son coach, Jonathan Freeman passe en demi-finale. Avec sa voix grave et éraillée, il a magnifiquement interprété «Fade», malgré quelques problèmes de micro qui l’ont dérangé.

«J’ai vraiment été destabilisé par les problèmes de micro, mais ça s’est malgré tout très bien passé. C’est une étape déchirante, car on perd des gens avec lesquels on a tissé des liens. C’est un mélange de tristesse et de joie. Je suis aussi émotionnellement destabilisé.»

Le coach avait donné 38 points à Stéphanie Veillette pour son interprétation de «Amoureuse», de Marjo, mais elle a eu seulement 35% des votes du public. Alex Météore a chanté «De la chambre au salon».

Durant la soirée, les coachs n’ont pas manqué de plaisanter à propos du collier en pierres précieuses que portait Alex Nevsky.

En ouverture d’émission, la chanteuse torontoise Serena Ryder a interprété plusieurs de ses succès avec les candidats en compétition.