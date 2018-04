7,5 M$ supplémentaires pour le square Viger

Le square Viger, dont le réaménagement a été mis sur pause, coûtera plus cher que prévu: une dépense supplémentaire de 7,5 millions $ qui sera soumise à un vote des élus lundi, dans le cadre de la séance du conseil de ville.

Dans un premier temps, une dépense additionnelle de 520 455$ sera autorisée pour des travaux de préparation du site situé au centre-ville de Montréal, en vue du réaménagement du square Viger - Îlots 1 et 2 -, contrat accordé à la compagnie Ramcor Construction.

Les élus seront ensuite appelés à voter en faveur d’un règlement d’emprunt de 7 millions $ afin de financer les travaux de réaménagement du square.

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on indique la dépense de plus de 500 000$ sera destinée à la réalisation d’une étude technique afin d’évaluer l’impact des travaux au-dessus de l’autoroute Ville-Marie qui pourraient entraîner des vibrations. On veut s’assurer de respecter les normes du ministère des Transports du Québec.

En ce qui a trait à la dépense supplémentaire de 7M$, au cabinet de la mairesse, on explique que la Ville profitera du réaménagement du square Viger pour réaliser des travaux de trottoirs et de conduites dans le secteur. Ces sommes auraient quand même été dépensées plus tard, précise-t-on, car ces travaux d’infrastructure étaient prévus par la Ville.