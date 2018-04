Agression armée: un homme de 32 ans recherché par la police

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de retrouver un suspect en lien avec une agression armée survenue à Shawinigan.

L’évènement s’est produit le 13 avril dernier, dans un logement de la rue Saint-Paul. Au cours d’une invasion de domicile, un homme de 47 ans avait été blessé par une arme à feu, sa vie n’est plus en danger.

La police a procédé la semaine dernière à l’arrestation d’un premier suspect qui a été accusé de voies de fait graves, voies de fait armées, extorsion, d’avoir déchargé une arme à feu, de possession d’une arme dans un dessein dangereux, d’introduction par effraction et de menaces.

Le second suspect recherché par la Sûreté du Québec (SQ) est Jonathan Huet. Il mesure 1 m 75 (5 pi 9 po) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns ainsi que des tatouages sur l’avant-bras gauche (couteau) et sur le mollet droit (fleurs).

Toute personne ayant des informations sur M. Huet peut communiquer anonymement avec la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264.