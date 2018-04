«Alexandre, ce n'est pas un monstre», raconte une ex-enseignante

Une enseignante de français à la retraite qui a côtoyé Alexandre Bissonnette à deux époques différentes a imploré le juge François Huot de laisser au jeune homme «une lueur d’espoir» lorsqu’il va imposer sa sentence.

«Alexandre, ce n’est pas un monstre. C’est un jeune homme avec qui j’ai aimé marcher sur la même planète... Quand j’ai lu ce mot horrible dans le journal, ça m’a beaucoup affecté et je me suis demandé comment ce mot-là devait tomber et faire mal dans la tête et le cœur d’Alexandre et de sa famille», a laissé tomber Lucie Côté, 71 ans.

Au début des années 2000 et au milieu de celles-ci, Mme Côté a enseigné à Alexandre, un enfant qu’elle a décrit comme «un jeune homme doué».

«Il s’impliquait, posait des questions, donnait des réponses, et ce même s’il faisait rire de lui en classe. Il ne démissionnait jamais», a-t-elle dit pendant qu’au banc des accusés, l’ancien élève, vêtu d’un chandail noir, regardait son professeur.

L’enseignante a souligné qu’à l’époque, l’intimidation semblait être «une mode» mal comprise, mais surtout mal gérée par les autorités scolaires.

«Les harceleurs avaient, à l’époque, une main mise sur ce qu’il faisait et les autres étudiants qui étaient tentés de dénoncer avaient peur... La non-dénonciation était sacrée...», a précisé Mme Côté.

Les poussées, les coups et les accrochages sont donc devenus le lot du jeune homme.

«On feintait même de lui donner une claque dans la figure et on arrêtait à un pouce de son visage. À cause de cela, il avait des réflexes de nervosité ou de peur», a-t-elle ajouté.

Le jour où la tuerie est survenue, la femme n’y a pas cru lorsqu’elle a entendu le nom de son ancien élève. Par contre, lorsqu’elle a vu son visage apparaître à la télévision, son monde s’est écroulé.

«Après la tragédie, j’ai croisé une élève qui avait échangé avec d’autres et elle m’a dit : «tu sais, il y a un petit peu de nous tous là-dedans», a dit la dame.

Avant de terminer son témoignage, l’ancienne enseignante s’est adressée à la communauté musulmane à qui elle souhaite un jour «pouvoir s’engager dans un processus de pardon».

«Aux parents d’Alexandre, je veux vous dire haut et fort que vous avez été de bons parents. Tellement de bons parents... Et à toi Alexandre, je te souhaite d’être un bon prisonnier. Un prisonnier exemplaire. Vas-y de ton jugement et entreprends de te refaire un bon cœur et une bonne âme», a-t-elle ajouté.

«En terminant, monsieur le juge, je vous demande de laisser de l’espoir à Alexandre parce que l’espoir va lui permettre de mieux vivre son internement et de mieux travailler sa réadaptation».