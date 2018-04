Camion à Toronto: 9 morts et 16 blessés

Au moins neuf personnes ont été tuées et 16 autres ont été blessées après avoir été heurtées sur le trottoir par une fourgonnette dans le nord de Toronto, lundi en début d'après-midi.

Le chef de police adjoint de la police de Toronto Peter Yuen a confirmé, en conférence de presse, que neuf personnes ont perdu la vie au cours du tragique événement. Seize autres piétons ont été blessés.

Auparavant, l'hôpital de Sunnybrook a mentionné avoir reçu huit patients, dont une personne qui est décédée. Cinq des sept blessés se trouvaient dans un état critique.

Le chef Yuen a précisé que le conducteur de la fourgonnette a bel et bien été arrêté par la police et placé en détention. Il était interrogé par les enquêteurs en après-midi.

La police torontoise n'a toutefois pas évoqué quel pourrait être le motif du conducteur, ni si l'événement était volontaire.

Plus tôt, le ministre de la Sécurité publique du Canada, Ralph Goodale, n'a pas davantage souhaité spéculer sur la cause de l'événement, notamment à savoir s'il s'agit d'un attentat. «La police fournira plus de détails lorsqu'il y en aura», a-t-il simplement laissé tomber.

«Il n'y a pas d'informations qui me sont parvenues laissant croire que le niveau de risque [terroriste] a changé», a-t-il ajouté.

L’événement s’est produit un peu avant 13 h 30 sur la rue Yonge, près de l’avenue Finch, dans le nord de Toronto.

L’intersection a été fermée à la circulation, tout comme la station de métro Finch qui se trouve aussi à cet endroit.

Global News Des policiers se trouvent sur la scène où une camionnette a happé des piétons à Toronto

AFP Des ambulanciers se trouvent sur la scène où une camionnette a happé des piétons à Toronto

AFP Des ambulanciers se trouvent sur la scène où une camionnette a happé des piétons à Toronto

AFP Des policiers se trouvent sur la scène où une camionnette a happé des piétons à Toronto

Dominic Chan / Agence QMI Une dizaine de piétons heurtés par un véhicule sur la rue Yonge à Toronto

Dominic Chan / Agence QMI Une dizaine de piétons heurtés par un véhicule sur la rue Yonge à Toronto

Dominic Chan / Agence QMI Une dizaine de piétons heurtés par un véhicule sur la rue Yonge à Toronto

AFP Les policiers ont intercepté une camionnette blanche près de la scène

AFP Les policiers ont intercepté une camionnette blanche près de la scène

AFP Les policiers ont intercepté une camionnette blanche près de la scène

AFP Les policiers ont intercepté une camionnette blanche près de la scène

AFP Les policiers ont intercepté une camionnette blanche près de la scène

AFP Les policiers ont intercepté une camionnette blanche près de la scène

AFP Les policiers ont intercepté une camionnette blanche près de la scène

Dominic Chan / Agence QMI Les policiers ont intercepté une camionnette blanche près de la scène

Dominic Chan / Agence QMI Les policiers ont intercepté une camionnette blanche près de la scène

Dominic Chan / Agence QMI Les policiers ont intercepté une camionnette blanche près de la scène



































Geste volontaire?

Même si la police a mentionné qu’elle ignorait s’il s’agit d’un accident ou d’un geste volontaire, des témoins et des images semblent accréditer la thèse d'un acte volontaire.

Le véhicule, se dirigeant vers le sud sur la rue Yonge, aurait roulé sur le trottoir à haute vitesse sur plusieurs pâtés de maisons.

«Il fonçait dans tout. Il a détruit un banc. Si un piéton se trouvait sur le trottoir, il aurait été heurté», a dit un témoin, Jamie Eopni, qui se trouvait dans un Tim Hortons, à CP24.

Cette version a été corroborée par Ham Yu-Jin qui a assisté à la scène de son auto.

«J’ai vu la fourgonnette blanche monter sur le trottoir. J’ai entendu un gros boom et la fourgonnette a heurté un abribus et des gens», a-t-il souligné au «Toronto Star»

La fourgonnette, qui semble avoir été louée, s’est immobilisée sur le trottoir à environ deux kilomètres de l’intersection de l’avenue Finch, près des avenues Poyntz et Sheppard. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre le suspect, sorti de son véhicule, pointé un objet vers un policier qui s’approche de lui en plein milieu de la rue. Il laisse tomber l’objet avant d’être arrêté, selon le «Toronto Sun».

L’avant du véhicule était lourdement endommagé selon des photos publiées sur les réseaux sociaux.

Plusieurs personnalités politiques ont réagi. «Nos cœurs vont à tous ceux affectés», a notamment dit le premier ministre Justin Trudeau à Ottawa.

Le maire de Toronto John Tory a offert ses condoléances aux victimes de l'événement et a appelé la population à soutenir les premiers répondants de Toronto.

«C'est un moment où notre communauté doit se rassembler. [...] J'espère que nous allons nous rappeler que nous sommes reconnus autour du monde pour être inclusifs et tolérants», a ajouté le maire en conférence de presse, sans dévoiler de détails sur l'événement.