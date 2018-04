Costco condamné à payer une ex-employée pour congédiement déguisé

Dans un jugement rendu le 18 avril dernier par le juge Sylvain Provencher de la Cour supérieure, Costco de Sherbrooke est condamné à payer des indemnités à une ex-employée.

Susan Roadnight a été congédiée de façon déguisée après avoir été victime de harcèlement de la part d'un de ses supérieurs.

Dans le jugement de 19 pages, on apprend qu'au moment de son congédiement le 4 février 2014, Susan Roadnight, 53 ans, a travaillé durant 21 ans chez Costco à titre de superviseure ou d’assistante-gérant du département de service, soit l’un des plus importants en termes du nombre d’employés.

Le juge concède, après avoir entendu les partis, que la femme a été victime en 2011 de propos dénigrants et dévalorisants tenus par le directeur de l’entrepôt. Mme Roadnight a, selon la preuve, développé un état dépressif (troubles d’adaptation avec humeur anxio-dépressive) et s’est absentée de son travail pour une période de plus de deux ans.

En tentant un retour au travail en 2014, l’ex-employée a vite réalisé que la situation serait la même, une version des faits derrière laquelle le juge Provencher s’est rangé.

Le juge a ainsi tranché que Mme Roadnight avait été victime d’un congédiement déguisé, condamnant Costco Wholsale Canada à verser à la demanderesse la somme de 100 500 $ à titre d’indemnité de congé et de rémunération de vacances, avec intérêts.

La cour ordonne également à l'entreprise de verser la contribution dans le régime d’épargne enregistré de Mme Roadnight pour une durée de 15 mois. Toujours selon le jugement, «10 000 $ est justifié pour compenser l’humiliant, le dégradant et le blessant congédiement dont Mme Roadnight fut victime.»

Costco dispose de 30 jours pour en appeler de la décision.