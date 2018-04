D’autres arrestations ne sont pas à exclure

Il n’est pas exclu que d’autres personnes puissent être accusées dans le dossier du meurtre de la petite Rosalie Gagnon, survenu la semaine dernière à Québec.

Il s’agit d’une voie que les policiers considèrent assurément, estime l’ex-sergent de la Sûreté du Québec, Jean-François Brochu, qui croit, selon toute vraisemblance, qu’il existe certains éléments de preuve dont on s’est débarrassés.

«Si quelqu’un a aidé l’auteur du crime, c’est sûr qu’on pourrait voir cette semaine une nouvelle arrestation et des accusations possibles de complicité après le fait», a-t-il expliqué au Québec Matin.

Pendant ce temps, l’enquête se poursuit. «Ce sont les experts qui vont travailler, cette semaine», poursuit M. Brochu, pour mener des analyses sur les armes blanches qui ont été retrouvées ainsi que sur les prélèvements faits sur les lieux d’intérêt dans ce dossier.

Dimanche, un couteau a été retrouvé sur l’avenue Champfleury, dans le nord de Limoilou, une découverte traitée avec sérieux par la police. Un autre couteau avait également été retrouvé samedi, au milieu des peluches déposées à la mémoire de la fillette, dans le secteur de l’avenue de Gaulle, mais les enquêteurs n’accordent que peu de crédibilité à ce dernier.

«En parallèle avec ça, les policiers vont rencontrer tôt cette semaine le Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a le dossier en main, et vont finaliser avec lui l’analyse et la synthèse de la preuve pour voir à faire comparaître madame (Audrey Gagnon) dans les plus brefs délais», a précisé le spécialiste.

La mère de Rosalie Gagnon, Audrey, est attendue en cour mercredi. Jusqu’à maintenant, elle a fait face à des accusations de méfait, d’entrave au travail des policiers et de non-respect d’engagement.