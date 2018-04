DavidsTea: Grosses primes de départ malgré de grosses pertes

Même si ses pertes financières se sont fortement accrues, le marchand de thé montréalais DavidsTea a versé près de 1,2 M$ US en primes l’an dernier pour se séparer de trois dirigeants.

Luis Borgen, l’ancien chef de la direction financière, a quitté avec 639 153 $ US, l’ex-chef de l’exploitation Christine Bullen avec 372 317 $ US et Edmund Noonan, l’ancien chef de l’immobilier et du développement du réseau de magasins, avec 144 850 $ US.

Quant au nouveau PDG Joel Silver, entré en fonction il y a un an, il a touché une rémunération totale de 801 165 $ US en 2017. Cette somme comprend notamment un salaire de 285 521 $ US pour un peu plus de neuf mois de travail, 400 000 $ US en actions et en options ainsi qu’une prime incitative de 108 000 $ US.

Au total, DavidsTea a versé près de 3,4 M$ US à ses cinq plus hauts dirigeants pour 2017, contre 2,6 M$ US en 2016.

L’an dernier, l’entreprise a subi une perte nette de 28,5 M$ CA sur des ventes de 224 M$ CA alors qu’en 2016 la perte s’était élevée à 3,7 M$ CA sur des revenus de 216 M$ CA.

La direction soutient avoir mis en place des mesures de réduction des coûts qui lui ont permis d’investir dans un nouveau système informatique et une nouvelle plateforme de commerce électronique ainsi que d’embaucher du personnel.

«Nous débutons notre exercice 2018 avec une équipe de direction forte et bien focalisée, des affaires plus stables et un plan clair pour aller de l’avant», a soutenu M. Silver la semaine dernière.

Le détaillant est actuellement au centre d’un litige houleux avec certains de ses actionnaires importants au sujet de la stratégie à adopter pour l’avenir. Un dénouement pourrait survenir au terme de l’assemblée des actionnaires qui doit se tenir en juin.

L’action de DavidsTea a perdu 1,4% lundi pour clôturer à 3,60 $ US au NASDAQ.