Un homme qui étudiait dans un café a été témoin d’une partie de la scène d’horreur qui s’est déroulée sur la rue Yonge, à Toronto, lundi, où une camionnette a heurté une dizaine de piétons.

«J’ai vu des gens sauter pour éviter de se faire happer», raconte Nick Sanka à un journaliste du réseau Global. L’étudiant dit avoir vu au moins trois piétons se faire heurter par le conducteur fou.

«J’étais en train d’étudier et tout à coup, j’ai vu ce camion filer à toute allure, dit-il. Je me suis levé et pendant que je marchais vers ici, j’ai vu des traces de sang.»

À LIRE ÉGALEMENT:

Une dizaine de piétons happés par un véhicule à Toronto

L’homme n’avait pas l’impression que le conducteur de la camionnette était victime d’un malaise.

«Il allait très vite, soutient-il. Il accélérait assurément. Il semblait avoir le contrôle sur ce qu’il faisait. Il ne zigzaguait pas de façon maladroite, il allait tout droit. Et il a tourné le coin de façon parfaite.»