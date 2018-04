La situation s'est-elle améliorée dans les urgences?

Après quatre ans au ministère de la Santé, Gaétan Barrette aura réussi à diminuer le temps de séjour dans plusieurs urgences du Québec mais pas partout.

TVA Nouvelles a obtenu et compilé des données qui mettent en lumière que la durée de séjour à l'urgence s'est améliorée dans 60 établissements de santé mais qu'elle s'est détériorée à 40 autres endroits, lorsque les patients ne sont pas sur civière.

Parmi les urgences qui démontrent les hausses les plus importantes l'hôpital de Montréal pour enfants, l'hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts ainsi que le Lakeshore de Pointe-Claire.

«Le vieillissement de la population et la hausse démographique expliquent en partie l’augmentation de l’achalandage de l’urgence (...) du Lakeshore. L’annonce du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges devrait grandement aider à réduire le taux d’attente», a indiqué un porte-parole, par courriel.

L'hôpital de La Malbaie a subi des hausses à la fois pour les patients qui sont sur civières que pour ceux qui ne le sont pas.

La direction explique que les raisons sont multiples.

«Quand on transfert un patient avec escorte médicale, l'hôpital se retrouve à découvert. Plus on a de transferts, plus on a des impacts», a fait savoir la coordonnatrice des urgences au CIUSSS de la Capitale-Nationale Julie Lépine.

«Il y a aussi plusieurs de nos patients qui devraient se tourner vers leur médecin de famille (plutôt que de venir à l'urgence)», a-t-elle poursuivi.

En 2013-2014, un patient sur civière passait, en moyenne, 10h30 à l'urgence de La Malbaie.

En 2017-2018, la durée moyenne de séjour a atteint 15h36.

Dans l'ensemble du Québec, toutefois, la durée de séjour s'est améliorée dans 88 établissements.

«Les mesures mises en place par notre gouvernement et le travail colossal réalisé par l'ensemble du réseau pour améliorer les temps d'attente aux urgences ont porté fruit», a expliqué l'attachée de presse de Gaétan Barrette, Catherine W. Audet.

«La DMS sur civière est passée de 16,7 à 13,7 heures au cours des cinq dernières années, du jamais vu.»