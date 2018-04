La Ville de Québec croit qu’elle respectera son budget de déneigement

Même si l’hiver n’en finit plus de finir, la Ville de Québec pense qu’elle respectera quand même son budget de 43 millions $ pour le déneigement.

«C’est un hiver normal, même s’il est effectivement long», a résumé le vice-président du comité exécutif, Jonatan Julien, en entrevue avec «Le Journal de Québec».

Certes, les contrats de déneigement se terminent officiellement à la fin avril. Aussi, les factures pour le transport de la neige sont encore à compiler. Cela dit, «on n’a pas d’indication pour le moment qu’on aurait besoin d’aller piger dans la réserve (de 20 millions $)», a précisé M. Julien.

Pour les précipitations, l’unité de mesure utilisée est le millimètre équivalent en eau (mmEE). Au-delà des 310 mmEE (calculés entre le 1er novembre et le 15 avril), la municipalité est généralement forcée d’aller piger dans la réserve.

En date du 31 mars dernier, il était tombé 250 mmEE sur Québec, soit bien moins que les 336 mmEE enregistrés à pareille date l’an dernier.

Redoux en février

L’an passé, la Ville a dû aller chercher environ 8 millions $ dans sa réserve tellement l’hiver avait été dur.

«L’année dernière, il n’y avait pas eu de redoux à la mi-février, expliquait déjà M. Julien ces dernières semaines. Il y avait eu beaucoup d’accumulations et de soufflage. Les bancs de neige étaient plus hauts. On a fait deux fois plus de ramassage. On ne savait plus où la mettre (la neige).»

Chaque saison de déneigement, la municipalité doit déneiger et déglacer 2373 km de chaussées et 1248 km de trottoirs. Au cours d’une seule et même opération de déneigement, jusqu’à 1700 personnes et 1300 véhicules peuvent être engagés dans le déneigement des rues, indique la Ville de Québec.