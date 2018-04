Le fils de Gerry Boulet lui rendra hommage à Gatineau

Le rockeur Gerry Boulet a lancé son dernier album-culte - «Rendez-vous doux» -, il y a 30 ans, deux ans avant d’être emporté par un cancer du côlon.

Son fils Justin soulignera l’anniversaire de l’opus récompensé de six Félix en présentant un spectacle-hommage au prochain Festival de montgolfières de Gatineau, a-t-on appris lundi.

L’offrande , qui aura lieu sur la Scène Casino Lac-Leamy le 1er septembre prochain, fera intervenir une douzaine de musiciens ainsi que divers invités spéciaux, dont le nom sera dévoilé lors d’un point de presse, le 25 avril. Non seulement les chansons phares «Angela» et «Les yeux du cœur» s’y feront entendre, mais aussi d’autres pièces immortalisées par l’ancien meneur d’Offenbach, dont «Câlines de blues» et «Ayoye».