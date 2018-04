Le G7 affiche son unité face à la Russie

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont affiché lundi à Toronto, au Canada, leur unité face à la Russie, jurant de «défendre (leurs) démocraties» contre les ingérences dans les processus électoraux attribués à Moscou.

La ministre canadienne Chrystia Freeland a souligné que la Russie devait être sanctionnée pour avoir discrédité les élections de plusieurs pays occidentaux, utilisé un agent innervant dans une tentative d'assassinat à Salisbury, en Grande-Bretagne, et être intervenue militairement en Ukraine.

Son homologue britannique Boris Johnson a rappelé que ses collègues avaient montré «la forte solidarité du G7» lors des frappes menées en Syrie par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne après une attaque présumée à l'arme chimique attribuée au régime du président syrien Bachar al-Assad, dont Moscou est l'allié indéfectible.

Tous deux ont indiqué qu'un groupe de travail serait formé avant le sommet des sept pays les plus industrialisés (États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Japon et Canada) les 8 et 9 juin au Québec pour élaborer une réponse commune plus dure.

«On peut voir que le G7, ce groupe de démocraties libérales et industrialisées, se regroupe ici, au Canada, pour défendre nos valeurs, et je pense qu'on assiste au travail préparatoire d'un excellent sommet du G7 à Charlevoix», a déclaré Boris Johnson.

«L'idée est de travailler ensemble, de coopérer pour lutter contre la désinformation et protéger la démocratie», a déclaré Mme Freeland à la presse.

Le ministre américain par intérim John Sullivan, qui pourrait être remplacé cette semaine par le directeur sortant de la CIA, Mike Pompeo, n'a pris aucun engagement au nom du président Donald Trump.

Mais il a lui aussi évoqué les «activités néfastes» de la Russie «que ce soit à Salisbury ou en soutien à l'usage d'armes chimiques par le régime d'Assad en Syrie».

Mais les diplomates en chef du G7 ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'accord nucléaire iranien, dont le président américain veut sortir. Donald Trump doit décider, d'ici le 12 mai, s'il « déchire » ou pas l'accord de 2015 conclu par les grandes puissances avec Téhéran pour l'empêcher de se doter de la bombe atomique.

Une menace à laquelle le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a riposté samedi depuis New York en avertissant que Téhéran reprendra «vigoureusement» l'enrichissement d'uranium en cas de rupture de l'accord et adoptera des «mesures drastiques».

Après leur réunion, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont été rejoints par leurs collègues chargés des affaires de sécurité pour discuter antiterrorisme et cybersécurité.