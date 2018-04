Les femmes sont-elles satisfaites de la taille de leurs seins?

Les seins des femmes n’ont pas fini de faire parler d’eux.

Une vaste recherche internationale, à laquelle participeront deux professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), a comme objectif «d’évaluer le taux de satisfaction relative à la taille des seins des femmes dans plus d’une quarantaine de pays».

Cette étude vise à «approfondir la compréhension transculturelle de l’image corporelle des femmes, plus spécifiquement en ce qui a trait à la taille de leurs seins», a mentionné l’UQO par communiqué, lundi matin.

«À plus long terme, les résultats de cette recherche permettront aussi de développer des manières d’améliorer les services et les interventions réalisées auprès des femmes», a précisé l’institution universitaire.

Ce projet est parrainé par l’Anglia Ruskin University du Royaume-Uni. Le comité d’éthique de l’UQO a donné le feu vert aux professeurs Christophe Maïano et Annie Aimé, de son département de psychoéducation et de psychologie, pour qu’ils puissent y participer.

«Nous avons été approchés par le professeur Viren Swami, éditeur associé pour le journal scientifique "Body Image", et reconnu internationalement pour ses recherches en image corporelle et en contextes interculturels, a dit le professeur Maïano. Cette recherche, réalisée en parallèle dans plus de 40 pays et de 70 sites de recherche, est une très belle opportunité pour nous et pour l’UQO. Elle devrait permettre le développement de nouvelles collaborations et projets de recherches internationaux sur cette thématique.»

Les deux professeurs de l’UQO espèrent questionner environ 300 femmes adultes dans le cadre de cette enquête.