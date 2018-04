Les Maple Leafs provoquent la tenue d'un match ultime

Encore une fois portés par le brio de leur gardien Frederik Andersen, les Maple Leafs ont évité l’élimination en défaisant les Bruins de Boston au compte de 3-1, lundi, à Toronto.

Mitch Marner a donné l’avance aux siens pour de bon lors de l’engagement médian, lorsqu’il a profité d’un revirement des Bruins pour vaincre Tuukka Rask d’un tir précis du revers.

Les Leafs ont ainsi créé l’égalité 3-3 dans cette série de premier tour. Ils auront maintenant l’occasion d’obtenir leur billet pour le deuxième tour lors du septième et ultime match, qui aura lieu mercredi, à Boston. Les vainqueurs affronteront le Lightning de Tampa Bay.

La formation canadienne n’a toutefois remporté qu’une des 15 séries au cours desquelles ils tiraient de l’arrière trois matchs à un. Leur seule victoire en pareilles circonstances remonte en 1942, lorsqu’ils ont vaincu les Red Wings après avoir cédé les trois premiers duels.

Andersen brillant

Devant la cage des favoris locaux, Andersen a entamé la rencontre de la même façon qu’il a terminé le cinquième duel. Il a repoussé 15 rondelles lors de la première période, effectuant notamment un arrêt spectaculaire du bâton avec quelques minutes à écouler à l’engagement.

Il a toutefois été surpris par Jake DeBrusk dès les premiers instants du deuxième vingt, après une mise au jeu. William Nylander a toutefois répliqué seulement 35 secondes plus tard.

Zach Hyman croyait bien avoir donné l’avance à la formation canadienne quelques minutes plus tard, mais un geste d’obstruction aux dépens de Rask a forcé les arbitres à infirmer la décision rendue sur la glace.

L’ancien du Canadien de Montréal Tomas Plekanec a complété la marque dans une cage déserte. Il a terminé le match avec une récolte de deux points, tout comme Marner.

Andersen a finalement repoussé 32 tirs, tandis que Rask a été mis à l’épreuve 29 fois.

Les Capitals terminent le travail à Columbus

Avec une récolte de deux buts, Alexander Ovechkin a mené les Capitals vers un gain de 6-3 dans le match numéro 6 face aux Blues Jackets, lundi soir, au Nationwide Arena de Columbus. La formation de Washington a ainsi assuré sa place en demi-finale de l’Association de l’Est où elle affrontera les Penguins de Pittsburgh.

Il s’agissait d’un quatrième gain consécutif pour les Capitals, qui avaient perdu les deux premiers duels face aux Blue Jackets.

Dmitry Orlov a ouvert la marque pour les visiteurs à mi-chemin en première période sur un lancer décoché à partir de l’enclave.

Au deuxième vingt, les Capitals ont eu une chance en or de doubler leur avance alors qu’ils ont bénéficié d’un double avantage numérique. Les Blue Jackets ont résisté et ont répliqué quelques instants après être revenus à forces égales.

Alors que Braden Holtby avait la vue voilée, Nick Foligno en a profité pour niveler les chances avec un tir du poignet. Foligno a touché la cible à nouveau en fin de rencontre.

Ovechkin se lève

C’est nul autre qu’Alexander Ovechkin qui a redonné les devants aux Capitals en récupérant un retour de lancer. Il s’agissait de son quatrième but de la série et de son 50e en carrière en séries éliminatoires. L’attaquant russe est revenu à la charge moins de six minutes plus tard, en avantage numérique.

Pierre-Luc Dubois a réduit l’écart en troisième période, mais Devante Smith-Pelly a redonné une priorité de deux buts aux Capitals quelques instants plus tard. Chandler Stephenson a ensuite mis le match hors de portée des Blue Jackets en marquant en désavantage numérique. Lars Eller a complété la marque dans un filet désert.

Holtby a réalisé 35 arrêts au cours de la rencontre. Son vis-à-vis, Sergei Bobrovsky, a repoussé 22 tirs.

Pour une troisième année consécutive, les Capitals retrouveront les Penguins en demi-finale d’association. Lors des deux dernières années, les Penguins ont eu le meilleur sur les Capitals.