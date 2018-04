Manon Massé s'est cassé une jambe en ski

La députée solidaire Manon Massé se voit forcée de suspendre toutes ses activités pour au moins une semaine après s’être fracturé le fémur de la jambe droite dimanche en faisant du ski.

«Ma chum Ghislaine et moi, on est allées profiter du soleil et des pistes du Mont Tremblant, l’une des dernières places où les pentes sont encore ouvertes!» a écrit Mme Massé sur Twitter. «On s’en allait manger au BBQ des skieurs sur le versant Nord quand mon ski droit s’est pris dans un monticule de neige. [...] Résultat, fracture du fémur droit.»

La députée a ajouté qu’elle devait être opérée ce lundi.

«Cette vilaine chute et mon opération me forcent à suspendre toutes mes activités pour au moins une semaine», a indiqué Manon Massé. «J’ai hâte de vous revoir les deux pieds sur terre!»