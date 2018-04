Piétons happés à Toronto: «On se rapproche de la thèse d'un désespéré»

L'attaque au camion-bélier contre des piétons à Toronto lundi après-midi, qui a fait neuf morts et 16 blessés, pourrait avoir été motivée par le terrorisme ou le désespoir, croit un ancien policier.

«Évidemment, on écarte la thèse que quelqu'un a eu un malaise. Ça semblait vraiment intentionnel. On n'écarte pas l'acte terroriste et on n'écarte pas non plus l'acte d'une personne désespérée», a analysé Michel Wilson, un ancien commandant du groupe tactique du Service de police de la Ville de Montréal, en entrevue à TVA Nouvelles.

Selon lui, toutefois, «on se rapproche de la thèse d'un désespéré», compte tenu du fait que des témoins ont raconté que le suspect aurait incité des policiers à l'abattre en pointant ce qui semblait être une arme.

Ce n'est pas la première fois qu'un véhicule-bélier est utilisé pour attaquer des passants, le stratagème ayant notamment été utilisé pour commettre des attentats en Europe.

«Ça devient difficile de contrecarrer ça. On y arrive de plus en plus dans les rassemblements prévus à l'avance, où on essaie de mettre des barricades, mais sur la rue, ne plein centre-ville, c'est plus difficile de protéger tout le monde», a expliqué M. Wilson.

Selon lui, beaucoup de travail attend les enquêteurs dans les jours à venir. «Il faut rétablir le trajet du véhicule. Il faut aller chercher les infos de tous les témoins. [..] On peut prévoir des perquisitions dans l'avenir également», a détaillé le spécialiste.

La police de Toronto a d'ailleurs indiqué que des rues demeureront fermées, peut-être pendant quelques jours, en raison de l'enquête.