Pour sa fête, le pape offre 3000 crèmes glacées aux pauvres

Le pape François, alias Jorge Bergoglio, a décidé lundi de célébrer sa fête, la Saint George, en faisant distribuer 3000 glaces pour les déshérités de Rome qui connaît depuis une semaine un temps quasi estival, a annoncé le Vatican.

Alors que dans de nombreux pays de tradition catholique, on célèbre plus les fêtes que les anniversaires, «le Saint-Père veut célébrer cette journée avec les plus nécessiteux et les sans-abri de Rome», a expliqué le Saint-Siège dans un communiqué.

Les glaces seront offertes aux personnes «qui sont accueillies chaque jour aux soupes populaires, dans les foyers et les structures de la capitale, gérés en grande partie par la Caritas», a précisé le Vatican.

Depuis son élection il y a cinq ans, le pontife argentin a fait de l'accueil des pauvres l'un des thèmes centraux de son pontificat et l'a appliqué aussi autour du Vatican, en faisant par exemple installer des douches publiques tout près de la célèbre colonnade du Bernin.

Le jour de ses 78 ans, en décembre 2014, il avait fait distribuer des centaines de sacs de couchage aux sans-abri de Rome. Les années suivantes, il a aussi envoyé des gâteaux aux soupes populaires ou d'autres dons à des centres d'accueil de migrants.

Il a aussi instauré une «Journée mondiale des pauvres», en général le 3e dimanche de novembre, pour inciter l'ensemble des fidèles à des démarches similaires.