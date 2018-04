Recherché pour avoir volé 1100 $ en marchandises chez Walmart

La police de Granby est à la recherche d'un voleur qui n'a pas manqué de culot en s'emparant d'environ 1100 $ en marchandises dans un Walmart au vu et au su de tous.

Le suspect, qui a perpétré son délit le 22 mars dernier, s'est présenté à une caisse libre-service où il a fait semblant de payer ses achats, soit une machine à café expresso, un ordinateur et un téléviseur à écran plat.

La préposée à la surveillance des caisses libre-service avait même pris soin de retirer les dispositifs antivols sur les boîtes pour lui.

De plus en plus de magasins à grande surface sont dotés de caisses libre-service où le client passe lui-même les items qu'il achète au lecteur de code-barres, puis paie avec sa carte de crédit ou de débit.

Le suspect est âgé de plus ou moins 45 ans. Au moment du délit, il portait un manteau rouge et gris et arborait une casquette à l'effigie des Blackhawks de Chicago.

Il se déplace à bord d'une petite voiture à hayon de couleur grise.

Les personnes qui pensent le reconnaître sur les images extraites des caméras de surveillance du magasin sont invitées à communiquer avec le Service de police de Granby.