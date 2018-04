Transport : la Rive-Nord fait sa liste d’épicerie

Quinze ans pour mettre en place un ambitieux réseau de transport sur la Rive-Nord. C’est ce que réclame au gouvernement une coalition de dix-neuf maires des Basses-Laurentides et de Laval réunis lundi à l’occasion d’un forum sur la mobilité.

À l’initiative du maire de Laval Marc Demers, les élus ont émis une série de demandes au gouvernement provincial pour que ce «réseau intégré de transport collectif» se réalise d’ici 2033 :

- Prolongement du Réseau express métropolitain ou de la ligne orange du métro après Côte-Vertu

- Ajouts de voies réservées pour les autobus sur six autoroutes

- Prolongement de l’autoroute 13 jusqu’à l’autoroute 50

- Création d’ici septembre d’un bureau de projet voué à la réalisation du réseau de transport

«C’est ambitieux, mais c’est réalisable! Le premier ministre a dit la semaine dernière lors de la présentation de son plan de mobilité qu’il faut voir grand, alors c’est ce qu’on fait», a lancé le maire de Laval, Marc Demers.

«On est conscient que le prolongement de l’autoroute 13 jusqu’à l’autoroute 50 prendra du temps, mais nous avons également des propositions qui peuvent se faire dans un délai très court», a-t-il ajouté.

Voies réservées

Ces solutions rapides consistent à ajouter des voies réservées pour les autobus sur les autoroutes 13, 15, 19, 25, 640 et 440.

«Il faut comprendre qu’il y a urgence d’agir, cela fait des années que nous sommes en situation de sous-financement», a insisté le maire de Blainville, Richard Perreault.

Ce laisser-aller a créé une situation explosive sur la Rive-Nord qui croît de façon exponentielle, comme le démontre une nouvelle étude présentée lundi: d’ici 2021, le temps perdu dans les bouchons augmentera sept fois plus vite que le nombre d’autos.

«Les gens pensent que c’est normal d’être pris dans le trafic, mais c’est faux, a soutenu le maire Demers. C’est que jusqu’à présent rien n’a été pensé de façon globale pour éviter cela.»

Coûts

Interrogés sur les coûts que pourrait représenter leur réseau intégré, les maires s’en remettent au bureau de projet auquel le ministre des Transports, André Fortin, a donné sa bénédiction.

«Ce que l’on sait en terme de dépenses c’est que l’inaction coûte très cher», a rappelé le maire de Terrebonne, Marc-André Plante.

Lundi matin, «Le Journal de Montréal» rapportait que la congestion sur la Rive-Nord coûte 1,25 milliard $ par an, selon une étude de la firme ADEC, commandée par la Société de Transport de Laval.

Le ministre Fortin ne s’avance pas sur un éventuel financement des projets demandés. Il rappelle toutefois que pour les voies réservées sur les autoroutes 15 et 19, les fonds sont déjà prévus.

«Nous voulons réduire le temps et le coût du transport et c’est ici, sur la Rive-Nord, que nos actions auront le plus d’effet», a affirmé le ministre.