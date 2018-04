Trois Beaucerons font rêver avec le voyage de leur vie

Mettre entièrement sa vie sur pause pour sillonner l’Amérique entre amis. C’est le saut téméraire qu’ont fait trois universitaires de la Beauce, il y a deux mois, alors qu’ils s’apprêtent à revenir au pays après un voyage de plus de 20 000 kilomètres.

Gabriel Fecteau-Gilbert, Étienne Nadeau et Francis Fecteau ont entamé leur conquête du continent le 25 février, en Beauce, d’où les trois sont originaires. Deux mois et des milliers de kilomètres plus tard, «Le Journal de Québec» s’est entretenu avec eux alors qu’ils étaient au pied du volcan Iztaccíhuatl, au Mexique, un sommet de 5300 mètres qu’ils se préparaient à gravir.

«Ça faisait plusieurs années que je pensais partir à la découverte d’autres pays. Avec l’école et le travail, l’occasion ne s’était pas nécessairement présentée», raconte Gabriel, l’instigateur du roadtrip.

«J’ai eu l’idée d’acheter un campervan et j’ai embarqué Francis et Étienne dans mes plans de fous: parcourir les Amériques !», a-t-il raconté, quelques heures avant de s’attaquer au volcan.

Vieux motorisé retapé

L’odomètre du vieux Dodge Transvan 1981 aura grimpé de plus de 20 000 kilomètres une fois le périple terminé. Pourtant, au tout début, rien n’était moins certain. «Le contrat de vente stipulait: pour les pièces», rigole Gabriel. Le trio a retapé le vieux motorisé à temps perdu, jusqu’au jour du grand départ.

«Le plus long trajet que nous avons fait avec le van avant de partir était de Saint-Victor à Saint-Georges, soit environ 20 kilomètres !», se rappelle-t-il.

«Question de compromis»

Si Gabriel a pris une année sabbatique pour réaliser un rêve, Francis et Étienne ont décidé de mettre une croix sur un stage dans leur domaine d’études pour le suivre et, plutôt, de se rattraper durant une session d’été.

«Tout est une question de compromis dans la vie !», raille Gabriel.

Le trio de voyageurs enjoint d’ailleurs à ceux qui seraient tentés de vivre pareille expérience de se lancer à leur tour. Et pour l’aspect monétaire, ils se font rassurants : mis à part l’essence, il est possible de s’en tirer à bon compte en cuisinant et en s’informant pour des emplacements de camping gratuits.

«Allez-y, achetez-vous un van et vivez la “van life”. Vous serez à la maison partout où vous irez et ça va vous apporter un sentiment de liberté incomparable», encense Gabriel.

La «van life» des trois comparses tire maintenant à sa fin. Ils seront de retour sur les bancs d’école dès le 1er mai pour la session universitaire estivale, ce qui leur laisse une semaine pour franchir les quelque 5000 kilomètres du chemin du retour.

Un périple de 20 000 kilomètres

Départ 25 février

Retour prévu 1er mai.