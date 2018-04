Un quatrième été dans la poussière

Exaspérés de vivre sur une rue inachevée, sans pavage, ni trottoirs, ni lampadaires, des résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval se préparent à endurer la poussière pour un quatrième été consécutif.

Les travaux sur la rue des Matricaires, située dans le Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-golf (Phase 4), auraient normalement dû être parachevés au printemps 2015, apprend-on dans des documents judiciaires obtenus par Le Journal de Québec.

L’entreprise Les Constructions Louis Lefebvre, basée à Saint-Jean-Baptiste en Montérégie, s’y est engagée à plusieurs reprises depuis 2014, mais n’a finalement jamais respecté le protocole d’entente signé avec la municipalité.

«Il y a de la poussière tout le temps sur les voitures et nos maisons; l’été, on ferme les fenêtres malgré la chaleur; la plupart des gens attendent pour finir leur terrain; il y a une garderie dans la rue et il y a des gros trous sur le chemin; ce n’est pas du tout sécuritaire le soir, c’est le noir total», résume Charles Gagnon, propriétaire d’une maison sur cette rue.

Des problèmes aussi l’hiver

En hiver, les puisards hors chaussée nuisent au déneigement dans la rue. Postes Canada a également eu des problèmes d’accès aux boîtes postales communes. Pour couronner le tout, Simon-Pierre Allen a été victime d’un refoulement chez lui en raison d’un égout complètement gelé, bouché par des matériaux.

La Cour supérieure a donné raison sur toute la ligne à la municipalité en novembre dernier, ordonnant au promoteur immobilier d’exécuter les travaux évalués à 350 000$ dans un délai de 60 jours, ce qui a redonné espoir aux citoyens.

«Une grosse déception»

Constructions Louis Lefebvre ne s’est pas conformé au jugement, ce qui donne désormais le droit à la municipalité de compléter elle-même le chantier et de lui refiler la facture. Malgré cette victoire en cour, l’exécution du jugement se fait attendre et le nouveau maire de Sainte-Brigitte Carl Thomassin est incapable de promettre que les travaux seront lancés sous peu.

«Notre volonté, c’est de régler ça à la fin de l’été ou au début de l’automne», a-t-il indiqué en entrevue. Même si elle a l’assurance de se faire rembourser grâce à une créance garantie sur des terrains, la Ville affirme qu’elle ne dispose pas des liquidités nécessaires pour lancer les travaux. «Le problème qu’on a présentement, c’est le montage financier. On est à regarder comment on va financer ces travaux-là.»

«Dans notre tête à nous, avec le jugement de la cour, c’était réglé, ils allaient en soumission et c’était réglé. C’est une grosse déception», se désole Charles Gagnon.