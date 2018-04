Un traitement moins invasif pour s’attaquer au cancer

Les patients atteints de cancer du poumon ont appris une bonne nouvelle.

L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont développe de nouvelles approches de soins moins invasives adaptées à chaque patient.

Le Dr George Rakovich, chirurgien thoracique, procède par laparoscopie pour enlever une tumeur au poumon. En collaboration avec ses collègues professionnels, il a choisi d'enlever un seul segment: c'est une segmentectomie. L’une de ses patientes est une dame de 75 ans, qui a subi une intervention d’une durée d’un peu plus d'une heure.

«Notre but, c'est d'identifier vraiment le traitement individuel où on maximise l'efficacité du traitement et on minimise les risques, essentiellement», explique le Dr Rakovich.

Les chirurgiens avaient l'habitude d'enlever tout le lobe atteint. Aujourd'hui, on peut procéder par enlèvement d'un seul segment, ce qui est beaucoup moins invasif.

C'est de la médecine personnalisée, du cas par cas. La tumeur est petite et bien localisée, dans un seul segment du poumon.

«Idéalement, des petites tumeurs peu agressives, puis ça peut être idéal comme procédure chez des patients qui sont plus âgés, plus fragiles ou qui ont d'autres problèmes de santé, cardiorespiratoires en particulier», ajoute le Dr Rakovich.

Le Dr Rakovich doit d'abord sectionner les deux vaisseaux sanguins qui vont au segment. La fluoroscopie permet un traitement plus précis et plus efficace. Les parties du poumon qui apparaissent en vert sont encore vascularisées, il faut les préserver.

«Pour [la patiente de 75 ans], il y a un avantage de récupération, observe le chirurgien. Ça diminue le risque d'avoir des complications, et puis ça limite les durées de séjour à l'hôpital après.»

TVA Nouvelles a retrouvé la patiente en salle de réveil. «Ça va très bien. C'est parce que j'ai eu le meilleur.»

La septuagénaire devrait pouvoir rentrer à la maison d'ici 48 heures.

-D’après un reportage d’Andrée Ducharme